Мессенджер TamTam запустил звонки с высоким качеством звука

Функция с использованием технологии шумо- и эхоподавления появилась в новой версии приложения для iOS и Android, разработчик также анонсировал ее скорое появление в веб-версии месенджера.

«Благодаря этому звонки можно использовать для общения наравне с перепиской в чате», — сказал руководитель TamTam Владимир Кочетков.

В сообщении разработчика отмечается, что при использовании новой функции оптимальный способ соединения выбирается автоматически (напрямую между собеседниками или с помощью ближайшего сервера).