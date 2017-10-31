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14:20 (мск), источник: ТАСС

Мессенджер TamTam запустил звонки с высоким качеством звука

Функция уже доступна на iOS и Android, но для ее использования нужно установить последнюю версию приложения.

Функция с использованием технологии шумо- и эхоподавления появилась в новой версии приложения для iOS и Android, разработчик также анонсировал ее скорое появление в веб-версии месенджера.

«Благодаря этому звонки можно использовать для общения наравне с перепиской в чате», — сказал руководитель TamTam Владимир Кочетков.

В сообщении разработчика отмечается, что при использовании новой функции оптимальный способ соединения выбирается автоматически (напрямую между собеседниками или с помощью ближайшего сервера).

Мессенджер также способен отключать видеосвязь при возможности совершить только качественный голосовой звонок и восстанавливать соединение при потере связи.

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