Мессенджер TamTam запустил звонки с высоким качеством звука
Функция уже доступна на iOS и Android, но для ее использования нужно установить последнюю версию приложения.
Функция уже доступна на iOS и Android, но для ее использования нужно установить последнюю версию приложения.
Функция с использованием технологии шумо- и эхоподавления появилась в новой версии приложения для iOS и Android, разработчик также анонсировал ее скорое появление в
«Благодаря этому звонки можно использовать для общения наравне с перепиской в чате», — сказал руководитель TamTam Владимир Кочетков.
В сообщении разработчика отмечается, что при использовании новой функции оптимальный способ соединения выбирается автоматически (напрямую между собеседниками или с помощью ближайшего сервера).
Мессенджер также способен отключать видеосвязь при возможности совершить только качественный голосовой звонок и восстанавливать соединение при потере связи.