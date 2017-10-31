Строительство четвертого моста остается приоритетным
Cтроительство четвертого моста через Обь, по которому возможно выделение средств федерального гранта, остается в числе приоритетных проектов.
Cтроительство четвертого моста через Обь, по которому возможно выделение средств федерального гранта, остается в числе приоритетных проектов.
В региональном бюджете необходимо сохранить статью расходов на софинансирование строительства. Об этом сообщил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников во время
«По четвертому мосту принципиальных изменений нет, он находится в тройке приоритетных проектов, по которому возможно выделение средств федерального гранта при подписании концессионного соглашения, — сказал Андрей Травников.
— Надеемся инициировать очередное совещание в начале ноября для того, чтобы снять некоторую неопределенность. С одной стороны, есть решения правительственной комиссии (рабочая комиссия под руководством
Или мы выходим на подписание соглашений, или берем паузу до понимания определенности. Но в любом случае, я считаю, что
Руководитель региона пояснил, что сейчас нельзя полностью снимать сумму софинансирования строительства моста, которая предусмотрена в бюджете Новосибирской области.
«Полностью ее снимать нельзя, иначе в случае решения по гранту нам придется быстро подтверждать свое участие, и определенная точка в бюджете для этого нужна», — сказал Андрей Травников.
Напомним, что «Четвертый мост» (Центральный — прим. ред.) — проект комплексный, реализуемый в рамках программы ГЧП, включающий в себя мостовой переход протяженностью 1,5 км и масштабные развязки, прежде всего, на левом берегу. Общая протяженность мостового перехода составит 5,1 км, расчетная скорость движения транспорта — 100 км/час. На левом берегу будет расположен пункт взимания платы.
Правительственной комиссией по транспорту 30 мая 2017 года было принято решение одобрить проект мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской в Новосибирске и запустить в работу.
Напомним, что 24 октября врио губернатора Андрей Травников в числе приоритетных задач региона назвал строительство четвертого моста в Новосибирске, однако пояснил, что пока не готов озвучивать решения: «Требуется вникнуть в ситуацию, понять: если мы считаем, что проект совершенно не своевременен и не нужен для города, то тогда придется честно об этом сказать Министерству транспорта РФ и отказаться от федерального гранта в 26 миллиардов рублей. Если мы считаем, что проект необходим, то, может быть, нужно внести изменения в условия соглашения, оперативно подготовить другое проектное решение».