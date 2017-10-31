Строительство четвертого моста остается приоритетным

В региональном бюджете необходимо сохранить статью расходов на софинансирование строительства. Об этом сообщил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников во время пресс-конференции 31 октября.

«По четвертому мосту принципиальных изменений нет, он находится в тройке приоритетных проектов, по которому возможно выделение средств федерального гранта при подписании концессионного соглашения, — сказал Андрей Травников.

— Надеемся инициировать очередное совещание в начале ноября для того, чтобы снять некоторую неопределенность. С одной стороны, есть решения правительственной комиссии (рабочая комиссия под руководством вице-премьера правительства РФ Аркадия Дворковича), с другой стороны, мы знаем, что до середины следующего года решение об открытии финансирования принято быть не может, пока средства от системы «Платон» не аккумулированы. Поэтому нужно будет скоординировать наши действия.

Или мы выходим на подписание соглашений, или берем паузу до понимания определенности. Но в любом случае, я считаю, что каких-то резких движений с нашей стороны сейчас происходить не должно.

Руководитель региона пояснил, что сейчас нельзя полностью снимать сумму софинансирования строительства моста, которая предусмотрена в бюджете Новосибирской области.

«Полностью ее снимать нельзя, иначе в случае решения по гранту нам придется быстро подтверждать свое участие, и определенная точка в бюджете для этого нужна», — сказал Андрей Травников.

Напомним, что «Четвертый мост» (Центральный — прим. ред.) — проект комплексный, реализуемый в рамках программы ГЧП, включающий в себя мостовой переход протяженностью 1,5 км и масштабные развязки, прежде всего, на левом берегу. Общая протяженность мостового перехода составит 5,1 км, расчетная скорость движения транспорта — 100 км/час. На левом берегу будет расположен пункт взимания платы.

Правительственной комиссией по транспорту 30 мая 2017 года было принято решение одобрить проект мостового перехода через реку Обь в створе улицы Ипподромской в Новосибирске и запустить в работу.