В Челябинскую область прибыли 55 новых машин «скорой»

Источник: РИА "Новости"

На новые автомобили скорой помощи выделили 110 миллионов рублей.

«Среди 55 машин — 42 единицы класса В (марки Газель); 10 единиц класса В (марки УАЗ); 3 единицы класса С (реанимобиль марки “Газель”)», — рассказали в пресс-службе Минздрава.

Поставленные автомобили скорой медицинской помощи распределены среди 18 муниципальных образований Челябинской области, включая 7 моногородов. 23 автомобиля будут переданы Челябинску, 10 машин — Магнитогорску, по 3 автомобиля скорой медицинской помощи получат Копейск и Сатка. Еще по 2 машины отправятся в Троицк и Чебаркуль, по одной получат Аша, Верхнеуральск, Верхний Уфалей, Еманжелинск, Катав-Ивановск, Кизил, Красноармейский район, Миасс, Нагайбакский район, Октябрьский района, Пласт.