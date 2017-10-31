В Челябинскую область прибыли 55 новых машин «скорой»
Пополнился автопарк скорой помощи в Челябинской области. В регион поступили 55 новых автомобилей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
Пополнился автопарк скорой помощи в Челябинской области. В регион поступили 55 новых автомобилей, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.
На новые автомобили скорой помощи выделили 110 миллионов рублей.
«Среди 55 машин — 42 единицы класса В (марки Газель); 10 единиц класса В (марки УАЗ); 3 единицы класса С (реанимобиль марки “Газель”)», — рассказали в
Поставленные автомобили скорой медицинской помощи распределены среди 18 муниципальных образований Челябинской области, включая 7 моногородов. 23 автомобиля будут переданы Челябинску, 10 машин — Магнитогорску, по 3 автомобиля скорой медицинской помощи получат Копейск и Сатка. Еще по 2 машины отправятся в Троицк и Чебаркуль, по одной получат Аша, Верхнеуральск, Верхний Уфалей, Еманжелинск,
Новые автомобили скорой помощи, помимо прочего, оснащены