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10:33 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии снесут гостиницу

Решение о сносе вынес Кугарчинский межрайонный суд, сообщает прокуратура РБ.

В ходе следственных действий выяснилось, что в 2012 году местный житель взял в аренду у муниципалитета землю недалеко от деревни Баш-Беркутово Кугарчинского района, якобы с целью ведения пчеловодства.

Площадь полученной территории составила 69 соток.
Однако вместо этого мужчина самовольно построил жилое помещение гостиничного типа общей площадью около 200 кв.м, а также баню площадью 20 кв.м.

Напомним, что капстроительство на сельскохозяйственных землях запрещено законодательством.

На текущее время в отношении нарушителя вынесено решение. Прокурор района обязал мужчину снести незаконное здание за собственный счет, а также привести землю в исходное состояние.
Исполнение решение суда находится под контролем прокуратуры.

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