В Башкирии снесут гостиницу

В ходе следственных действий выяснилось, что в 2012 году местный житель взял в аренду у муниципалитета землю недалеко от деревни Баш-Беркутово Кугарчинского района, якобы с целью ведения пчеловодства.

Площадь полученной территории составила 69 соток.

Однако вместо этого мужчина самовольно построил жилое помещение гостиничного типа общей площадью около 200 кв.м, а также баню площадью 20 кв.м.



Напомним, что капстроительство на сельскохозяйственных землях запрещено законодательством.