В Башкирии снесут гостиницу
Решение о сносе вынес Кугарчинский межрайонный суд, сообщает прокуратура РБ.
Решение о сносе вынес Кугарчинский межрайонный суд, сообщает прокуратура РБ.
В ходе следственных действий выяснилось, что в 2012 году местный житель взял в аренду у муниципалитета землю недалеко от деревни
Площадь полученной территории составила 69 соток.
Однако вместо этого мужчина самовольно построил жилое помещение гостиничного типа общей площадью около 200 кв.м, а также баню площадью 20 кв.м.
Напомним, что капстроительство на сельскохозяйственных землях запрещено законодательством.
На текущее время в отношении нарушителя вынесено решение. Прокурор района обязал мужчину снести незаконное здание за собственный счет, а также привести землю в исходное состояние.
Исполнение решение суда находится под контролем прокуратуры.