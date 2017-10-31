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11:22 (мск), источник: Actualitati.md

Молдавский лей ослабел по отношению к доллару и к евро

Нацбанк установил на сегодня, 31 октября, официальный курс валют согласно которому молдавский лей ослабел по отношению к доллару и евро.

ЦБ: $ 57.8716   -0.21 € 67.2179   -0.31
Источник: Actualitati.md

Так, доллар будет стоить17,3182 лея (+4,59 бана), а евро 20,1489 лея (+6,72 бана), тогда как днем ранее курс валют составлял, 17,2723 лея за один доллар и 20,0817 лея за один евро.

Официальный обменный курс НБМ по другим валютам на 31 октября составляет: 0,6452 лея за 1 гривну, 4,3825 лея за румынский лей и 0,3000 лея за 1 российский рубль.

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