Молдавский лей ослабел по отношению к доллару и к евро
Нацбанк установил на сегодня, 31 октября, официальный курс валют согласно которому молдавский лей ослабел по отношению к доллару и евро.
Нацбанк установил на сегодня, 31 октября, официальный курс валют согласно которому молдавский лей ослабел по отношению к доллару и евро.
Так, доллар будет стоить17,3182 лея (+4,59 бана), а евро 20,1489 лея (+6,72 бана), тогда как днем ранее курс валют составлял, 17,2723 лея за один доллар и 20,0817 лея за один евро.
Официальный обменный курс НБМ по другим валютам на 31 октября составляет: 0,6452 лея за 1 гривну, 4,3825 лея за румынский лей и 0,3000 лея за 1 российский рубль.