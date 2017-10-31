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10:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы заплатили более 135 млрд рублей налогов в 2017 году

Налоговики также собрали 95 млрд рублей страховых взносов, об это сообщает пресс-служба УФНС по Новосибирской области.

Новосибирцы заплатили более 135 млрд рублей налогов в 2017 году, рассказали в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

«Обеспечено поступление 135454 млн рублей налогов и сборов, в том числе в федеральный бюджет — 38997 млн рублей, в консолидированный бюджет субъекта — 96457 млн рублей», — рассказали налоговики.

Кроме того, в бюджет поступило 95 млрд рублей страховых взносов, из них 70 млрд рублей пойдут на пенсионное страхование, остальные — на социальной и медицинское страхования.

«За октябрь текущего года поступления налогов и сборов составили 13011 млн рублей, в том числе в федеральный бюджет поступило 4188 млн рублей, в консолидированный бюджет субъекта — 8823 млн рублей», — добавили в пресс-службе УФНС по НСО.

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