Новосибирцы заплатили более 135 млрд рублей налогов в 2017 году, рассказали в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

«Обеспечено поступление 135454 млн рублей налогов и сборов, в том числе в федеральный бюджет — 38997 млн рублей, в консолидированный бюджет субъекта — 96457 млн рублей», — рассказали налоговики.

Кроме того, в бюджет поступило 95 млрд рублей страховых взносов, из них 70 млрд рублей пойдут на пенсионное страхование, остальные — на социальной и медицинское страхования.