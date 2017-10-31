Новосибирцы заплатили более 135 млрд рублей налогов в 2017 году
Налоговики также собрали 95 млрд рублей страховых взносов, об это сообщает
Налоговики также собрали 95 млрд рублей страховых взносов, об это сообщает
Новосибирцы заплатили более 135 млрд рублей налогов в 2017 году, рассказали в
«Обеспечено поступление 135454 млн рублей налогов и сборов, в том числе в федеральный бюджет — 38997 млн рублей, в консолидированный бюджет субъекта — 96457 млн рублей», — рассказали налоговики.
Кроме того, в бюджет поступило 95 млрд рублей страховых взносов, из них 70 млрд рублей пойдут на пенсионное страхование, остальные — на социальной и медицинское страхования.
«За октябрь текущего года поступления налогов и сборов составили 13011 млн рублей, в том числе в федеральный бюджет поступило 4188 млн рублей, в консолидированный бюджет субъекта — 8823 млн рублей», — добавили в