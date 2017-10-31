Миноритарий «Русмолока» обвинил главу Промсвязьбанка Ананьева в мошенничестве
Полиция проводит проверку, процессуальное решение пока не принято.
Полиция проводит проверку, процессуальное решение пока не принято.
Москва. 31 октября. INTERFAX.RU — Московская полиция проводит доследственную проверку в отношении председателя правления Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева после заявления миноритарного акционера компании «Русмолоко» Валерия Гличиянса о мошенничестве и преднамеренном банкротстве компании, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
«Проверка в отношении Ананьева и других лиц проводится отделом УБЭПиПК УВД по Восточному административному округу Москвы с начала октября по заявлению о мошенничестве, преднамеренном банкротстве и “рейдерском захвате” компании “Русмолоко”, поданному Гличиянсом. Процессуального решения пока не принято», — сказал он.
Гличиянс обратился в правоохранительные органы после решения Арбитражного суда Москвы о несостоятельности (банкротстве) компании. Предприниматель «настаивает на возбуждении уголовного дела по факту мошенничества и хочет привлечь виновных к ответственности и вернуть незаконно отнятые материальные средства». По мнению Гличиянса, к этому преступлению также причастны
Как утверждает бизнесмен, Леденев и ряд сотрудников банка якобы организовали «зеркальную» структуру компании «Русмолоко», руководство которой оформило договорной кредит на сумму в размере около 500 млн рублей в «Промсвязьбанке», выкупила все материальные и не материальные активы у старой компании, а также перевела к себе сотрудников. Вследствие этого «Русмолоко» осталась без
«Интерфакс» пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.