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11:18 (мск), источник: Интерфакс

Миноритарий «Русмолока» обвинил главу Промсвязьбанка Ананьева в мошенничестве

Полиция проводит проверку, процессуальное решение пока не принято.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU — Московская полиция проводит доследственную проверку в отношении председателя правления Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева после заявления миноритарного акционера компании «Русмолоко» Валерия Гличиянса о мошенничестве и преднамеренном банкротстве компании, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Проверка в отношении Ананьева и других лиц проводится отделом УБЭПиПК УВД по Восточному административному округу Москвы с начала октября по заявлению о мошенничестве, преднамеренном банкротстве и “рейдерском захвате” компании “Русмолоко”, поданному Гличиянсом. Процессуального решения пока не принято», — сказал он.

По словам собеседника агентства, бизнесмен обвиняет Ананьева в том, что тот организовал мошенническую схему и искусственное банкротство крупного производителя молока, вывел Гличиянса из состава учредителей, «тем самым лишив его доли, оценивающейся в сотни миллионов рублей».
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Гличиянс обратился в правоохранительные органы после решения Арбитражного суда Москвы о несостоятельности (банкротстве) компании. Предприниматель «настаивает на возбуждении уголовного дела по факту мошенничества и хочет привлечь виновных к ответственности и вернуть незаконно отнятые материальные средства». По мнению Гличиянса, к этому преступлению также причастны топ-менеджеры банка и гендиректор «Русмолока» Алексей Леденев.

Как утверждает бизнесмен, Леденев и ряд сотрудников банка якобы организовали «зеркальную» структуру компании «Русмолоко», руководство которой оформило договорной кредит на сумму в размере около 500 млн рублей в «Промсвязьбанке», выкупила все материальные и не материальные активы у старой компании, а также перевела к себе сотрудников. Вследствие этого «Русмолоко» осталась без каких-либо материальных активов.

«Интерфакс» пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

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