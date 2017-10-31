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11:48 (мск), источник: Baikal-info.ru

Заявки на конкурс грантов для садоводств принимают в Иркутской области

Конкурс грантов на развитие инженерной инфраструктуры садоводств пройдет в Иркутской области.

Источник: Reuters

Документы на право получения грантов для развития инженерной инфраструктуры объектов общего пользования в садоводствах принимают в министерстве сельского хозяйства Иркутской области до 20 ноября 2017 года. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра сельского хозяйства области Илью Сумарокова.

Максимальный размер гранта составляет 500 тыс. рублей. Конкурс планируется провести в конце ноября 2017 года. Из областного бюджета в 2017 году на эти цели выделено 5 млн рублей.

Конкурсный отбор проводит министерство сельского хозяйства области с учетом рейтинга участников конкурсного отбора, составленного конкурсной комиссией на основании ряда критериев. Учитывать будут срок деятельности участника конкурсного отбора, организацию сбора и утилизацию мусора, общую площадь территории, участие в сельскохозяйственных выставках-ярмарках.

«С этого года направления расходования средств гранта значительно расширены с учетом поступавших в адрес министерства пожеланий граждан. Средства можно будет направлять также на обеспечение водоотведения, газоснабжения, пожарной безопасности, охраны, санитарной безопасности», — отметил Илья Сумароков.

Напомним, программа по поддержке садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области действует с 2015 года. За два года гранты на развитие получил 21 участник на общую сумму около 10 млн рублей из средств областного бюджета.

Справка. Министерство сельского хозяйства Иркутской области находится в Иркутске по адресу: ул. Горького, 31, тел. (3952)-286−704, e-mail: mcx01@govirk.ru.

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