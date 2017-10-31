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10:59 (мск), источник: dostup1.ru

Инвесторы из Китая прибудут в Челябинскую область в марте

Встреча представителей Южного Урала и КНР состоится в марте 2018 года.

Делегация провинции Хэйлунцзян (КНР) приедет в Челябинскую область в марте 2018 года — такая договоренность была достигнута на встрече руководства Южно-Уральской торгово-промышленной палаты и китайской стороны в ходе российско-китайского ЭКСПО в Харбине в июне 2017, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЮУТПП.

До встречи инвесторов из КНР сторонами будут проанализированы потребности южноуральских и китайских предприятий, а также сформирован состав заинтересованных участников.

Отдельное внимание будет уделено привлечению китайских инвесторов. Как отметил председатель ЮУТПП Игорь Аристов, одним из перспективных направлений сотрудничества может стать сельское хозяйство. В рамках визита китайской делегации планируется обсудить создание в Челябинской области совместных предприятий по производству сельхозпродукции. «Радует, что и китайские коллеги настроены на продуктивное сотрудничество и готовы оказать всяческое содействие в поиске деловых партнеров», — отметил глава Палаты.

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