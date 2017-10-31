Инвесторы из Китая прибудут в Челябинскую область в марте
Встреча представителей Южного Урала и КНР состоится в марте 2018 года.
Встреча представителей Южного Урала и КНР состоится в марте 2018 года.
Делегация провинции Хэйлунцзян (КНР) приедет в Челябинскую область в марте 2018 года — такая договоренность была достигнута на встрече руководства
До встречи инвесторов из КНР сторонами будут проанализированы потребности южноуральских и китайских предприятий, а также сформирован состав заинтересованных участников.
Отдельное внимание будет уделено привлечению китайских инвесторов. Как отметил председатель ЮУТПП Игорь Аристов, одним из перспективных направлений сотрудничества может стать сельское хозяйство. В рамках визита китайской делегации планируется обсудить создание в Челябинской области совместных предприятий по производству сельхозпродукции. «Радует, что и китайские коллеги настроены на продуктивное сотрудничество и готовы оказать всяческое содействие в поиске деловых партнеров», — отметил глава Палаты.