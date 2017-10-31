Инвесторы из Китая прибудут в Челябинскую область в марте

Делегация провинции Хэйлунцзян (КНР) приедет в Челябинскую область в марте 2018 года — такая договоренность была достигнута на встрече руководства Южно-Уральской торгово-промышленной палаты и китайской стороны в ходе российско-китайского ЭКСПО в Харбине в июне 2017, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЮУТПП.

До встречи инвесторов из КНР сторонами будут проанализированы потребности южноуральских и китайских предприятий, а также сформирован состав заинтересованных участников.