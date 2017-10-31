Омский перевозчик оценил планы перевести маршрутки на автобусный тариф

При этом если для ПАТП разница между реальной и экономически обоснованной платой за билет компенсируется из бюджета, то для маршрутчиков такого бонуса не положено.

Как отметил в разговоре с корреспондентом «СуперОмска» частный перевозчик Сергей Пятак, пока не очень понятно, каким образом эти инициативы будут воплощаться:

«Мы не понимаем механизм. Это возможно, если только пассажиропоток очень существенно увеличится в связи с сокращением подвижного состава и перераспределится в оставшуюся часть транспорта. Тогда, наверное, это будет целесообразно, потому что рентабельность перевозок станет выше, физически будет больше пассажиров за рейс перевозиться. Уже сейчас какая-то часть маршруток ездит по 22 рубля, какая-то — по 25. При том что за льготную категорию граждан компенсируют всего 18 рублей».