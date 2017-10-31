РЖД вложат в реконструкцию нижегородского вокзала около 2 млрд рублей
В составе проекта реконструкции вокзального комплекса: центральное здание вокзала, тоннель и первая низкая пассажирская платформа.
В составе проекта реконструкции вокзального комплекса: центральное здание вокзала, тоннель и первая низкая пассажирская платформа.
Размер инвестиций «Российских железных дорог» (РЖД) в реконструкцию железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде перед проведением чемпионата мира по футболу 2018 года может составить около 2 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил начальник Дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО ''Р Об этом во вторник сообщил начальник Дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО ''Р Виталий Вотолевский в ходе совещания по вопросам подготовки вокзального комплекса Нижний Новгород к проведению ЧМ-2018. Об этом во вторник сообщил начальник Дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО ''Регодня согласно предварительной сметной стоимости реконструкция вокзального комплекса обойдется около 1,8 млрд рублей, точная цифра будет после подтверждения Главгосэкспертизы сметной стоимости, техническую часть мы прошли, у нас есть заключение Главгосэкспертизы. <…> Что касается платформ, то две платформы в сумме обойдутся около 200 млн рублей. Таким образом, инвестиции «Российских железных дорог» в вокзальный комплекс составят около 2 млрд рублей'', — сказал Вотолевский.
Комплексная реконструкция нижегородского железнодорожного вокзала — один из главных проектов Горьковской железной дороги, уточнили в
В составе проекта реконструкции вокзального комплекса: центральное здание вокзала, тоннель и первая низкая пассажирская платформа. В настоящее время проводится модернизация второй и третьей пассажирских платформ — по титулу модернизации. Подрядная организация — ООО «Столичная строительная компания — 19», Об этом во вторник сообщил начальник Дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО ''РЖДстрой'', заказчик — «ДКРС-Москва». На вокзале работает более 200 человек строителей в две смены.