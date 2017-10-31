РЖД вложат в реконструкцию нижегородского вокзала около 2 млрд рублей

Размер инвестиций «Российских железных дорог» (РЖД) в реконструкцию железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде перед проведением чемпионата мира по футболу 2018 года может составить около 2 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил начальник Дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО ''Р Об этом во вторник сообщил начальник Дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО ''Р Виталий Вотолевский в ходе совещания по вопросам подготовки вокзального комплекса Нижний Новгород к проведению ЧМ-2018. Об этом во вторник сообщил начальник Дирекции железнодорожных вокзалов (филиал ОАО ''Регодня согласно предварительной сметной стоимости реконструкция вокзального комплекса обойдется около 1,8 млрд рублей, точная цифра будет после подтверждения Главгосэкспертизы сметной стоимости, техническую часть мы прошли, у нас есть заключение Главгосэкспертизы. <…> Что касается платформ, то две платформы в сумме обойдутся около 200 млн рублей. Таким образом, инвестиции «Российских железных дорог» в вокзальный комплекс составят около 2 млрд рублей'', — сказал Вотолевский.