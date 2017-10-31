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11:19 (мск), источник: ЕАН

Свердловская область стала лидером по уменьшению госдолга среди регионов

Свердловская область стала лидером среди регионов России по объемам госдолга. Об этом на заседании правительства региона заявил губернатор Евгений Куйвашев.

«За 9 месяц долг сократился на 16 млрд. Мы допускаем увеличение госдолга, но с условием, что средства будем не проедать, а направлять на развитие», — заявил губернатор.

Напомним, по данным на 1 сентября, госдолг Среднего Урала составлял 53,91 млрд рублей.

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