Свердловская область стала лидером по уменьшению госдолга среди регионов
Свердловская область стала лидером среди регионов России по объемам госдолга. Об этом на заседании правительства региона заявил губернатор Евгений Куйвашев.
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Свердловская область стала лидером среди регионов России по объемам госдолга. Об этом на заседании правительства региона заявил губернатор Евгений Куйвашев.
«За 9 месяц долг сократился на 16 млрд. Мы допускаем увеличение госдолга, но с условием, что средства будем не проедать, а направлять на развитие», — заявил губернатор.
Напомним, по данным на 1 сентября, госдолг Среднего Урала составлял 53,91 млрд рублей.