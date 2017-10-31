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11:26 (мск), источник: ИА REGNUM

Тарифы на услуги ЖКХ в Новосибирской области вырастут не более, чем на 3%

В 2016 году решение региональных властей отойти от рекомендации федерального центра привело к масштабной конфронтации.

Новосибирскую область в 2018 году ожидает рост тарифов на услуги ЖКХ. При этом регион оказался в числе тех субъектов РФ, где планируется установить минимальный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги — 3%. Это следует из распоряжения правительства РФ от 26 октября 2017 года № 2353-р.

В среднем по стране показатель с 1 июля 2018 года составит 4%. Самый высокий индекс в Якутии — 6%.

Отметим, что индекс определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по соответствующему региону. Он служит основанием для утверждения предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях.

По словам руководителя департамента по тарифам Новосибирской области Гарея Асмодьярова, учитывая решение федерального центра, во всех муниципальных образованиях региона теперь необходимо будет поработать над экономией топливно-энергетических ресурсов и доставки ресурса до потребителя. А ресурсоснабжающим организациям областные власти рекомендовали и дальше оптимизировать передачу функций организаций тепло-, водоснабжения на муниципальный уровень.

Напомним, что в 2016 году именно Новосибирская область оказалась в центре тарифного скандала.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года губернатор региона подписал постановления о резком росте тарифов на услуги ЖКХ. Платежи должны были в среднем вырасти сразу на 15%, хотя федеральные власти рекомендовали установить минимальный индекс в 4%. После многочисленных митингов и месяцев противостояния глава региона всё же решил скорректировать решение до рекомендованных 4%.

Тем не менее, регион своим тарифным противостоянием прославился на всю страну и некоторые эксперты даже стали называть Новосибирскую область «политической столицей».

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