Резидентами ТОСЭР «Чусовой» готовы стать пять компаний

Общий объем инвестиций по этим проектам оценивается в 1,5 млрд руб., в результате реализации данных проектов планируется создать порядка 285 новых рабочих мест.



«Этот инструмент открывает представителям малого и среднего бизнеса возможности для дальнейшего развития. Открытие новых предприятий в Прикамье стимулирует экономическое развитие региона и появление новых рабочих мест для жителей», — подчеркивал ранее губернатор Пермского края Максим Решетников.



Напомним, 26 октября в федеральный реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития включен второй резидент ТОСЭР «Чусовой». Им стало ООО «Белый камень», которое планирует реализовать в Чусовом инвестиционный проект по увеличению объемов добычи известкового щебня до 720 тыс. тонн в год.



Соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Чусовой» заключено между ООО «Белый камень» и Министерством территориального развития Пермского края 16 октября 2017 г. В рамках данного соглашения предприятие планирует привлечение инвестиций в размере 27 млн. рублей, создание 58 новых рабочих мест. На перспективу ООО «Белый камень» планирует увеличить объемы добычи щебня до 1440 тысяч тонн в год и освоить производство минерального порошка, что позволит создать дополнительно еще 50 новых рабочих мест.



Первым резидентом ТОСЭР «Чусовой» является ООО «Чусовской завод по восстановлению труб».