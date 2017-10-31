В Башкирии открыли новую дорогу

Дорога протяженностью 5,6 км соединила населенные пункты Кузьминовка и Чуртан. Обе деревни находятся в 40 километрах от Стерлитамака. В Кузьминовке проживают более 290 человек, в Чуртане — 540.

Объект построен в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы». В 2017 году по этой программе строится 14 дорог протяженностью 58,2 км. Сообщается, что в 2018 году в программу планируют включить 10 объектов на сумму около 700 миллионов рублей.