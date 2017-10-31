К 2025 году в Казани отремонтируют 290 км дорог

«Основными мероприятиями по совершенствованию дорожных условий в местах концентрации дорожно-транспортных происшествий в целях их ликвидации станут: устройство искусственного освещения; установка объектов светофорного регулирования на аварийно-опасных перекрестках; установка барьерного ограждения; установка дублирующих дорожных знаков 5.19.1 “Пешеходный переход” на Г-образных опорах над проезжей частью; установка искусственных неровностей для обеспечения соблюдения скоростного режима; восстановление горизонтальной дорожной разметки проезжей части; обустройство остановок общественного транспорта в соответствии с требованиями нормативных документов; строительство транспортных развязок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при ремонте дорожных покрытий будет применяться исключительно щебеночно-мастичный асфальтобетон, имеющий высокие эксплуатационные качества.

По итогам окончания Программы доля протяженности дорог Казани, соответствующих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, должна составлять 85 процентов. Кроме того, ожидается снижение числа мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Согласно пояснениям в документе проекта, автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Республики Татарстан. «Они связывают ее территорию, обеспечивают жизнедеятельность всех городов и населенных пунктов, во многом определяют возможности их развития, по ним осуществляются самые массовые автомобильные перевозки грузов и пассажиров», — говорится в сообщении.