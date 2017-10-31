Социальных предпринимателей Хабаровского края приглашают за грантами

Хабаровский край стал одним из десяти регионов России, где реализуется масштабная программа комплексной поддержки людей с инвалидностью «Действуй без границ», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Главная задача проекта — увеличение количества социальных предприятий и популяризация принципов социальной ответственности бизнеса. Важным направлением программы является экспертная помощь, в том числе, обучение и консультирование, информационное обеспечение и продвижение, а также финансовая поддержка в виде грантов.

Так, представители регионального бизнеса, чья деятельность направлена на интеграцию в общественную жизнь и трудоустройство совершеннолетних людей с инвалидностью, смогут претендовать на сумму до 400 тыс рублей. Принять участие в программе могут предприятия, которые намерены или уже реализуют социальный проект, а также НКО и благотворительные организации.