Социальных предпринимателей Хабаровского края приглашают за грантами
Победители конкурса могут претендовать на сумму до 400 тыс рублей.
Победители конкурса могут претендовать на сумму до 400 тыс рублей.
Хабаровский край стал одним из десяти регионов России, где реализуется масштабная программа комплексной поддержки людей с инвалидностью «Действуй без границ», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
Главная задача проекта — увеличение количества социальных предприятий и популяризация принципов социальной ответственности бизнеса. Важным направлением программы является экспертная помощь, в том числе, обучение и консультирование, информационное обеспечение и продвижение, а также финансовая поддержка в виде грантов.
Так, представители регионального бизнеса, чья деятельность направлена на интеграцию в общественную жизнь и трудоустройство совершеннолетних людей с инвалидностью, смогут претендовать на сумму до 400 тыс рублей. Принять участие в программе могут предприятия, которые намерены или уже реализуют социальный проект, а также НКО и благотворительные организации.
Прием заявок открыт до 17 ноября 2017 года для действующих предприятий и до 2 марта 2018 года для стартапов. Общий фонд грантов составляет более 6 млн руб. Подробная информация о программе на сайте: www.goodact.ru.