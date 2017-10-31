Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
7 вредных советов по воспитанию мальчика
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
Жена Армена Джигарханяна уехала из России
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Медведев изменил ПДД в России
УАЗ готовит экстремальную спецверсию «Патриота»
Сеть в восторге от редкого семейного фото Кабо с супругом - СМИ
Врачи о редкой болезни умершей 14-летней модели
Анфиса Чехова вступилась за бывшего мужа
Адам Левин вышел в свет в мини-юбке и розовом парике
Глюкоза станцевала в платье без нижнего белья – СМИ
СМИ показали сравнение зарплат в Крыму и Одессе
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
11:42 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Социальных предпринимателей Хабаровского края приглашают за грантами

Победители конкурса могут претендовать на сумму до 400 тыс рублей.

Хабаровский край стал одним из десяти регионов России, где реализуется масштабная программа комплексной поддержки людей с инвалидностью «Действуй без границ», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Главная задача проекта — увеличение количества социальных предприятий и популяризация принципов социальной ответственности бизнеса. Важным направлением программы является экспертная помощь, в том числе, обучение и консультирование, информационное обеспечение и продвижение, а также финансовая поддержка в виде грантов.

Так, представители регионального бизнеса, чья деятельность направлена на интеграцию в общественную жизнь и трудоустройство совершеннолетних людей с инвалидностью, смогут претендовать на сумму до 400 тыс рублей. Принять участие в программе могут предприятия, которые намерены или уже реализуют социальный проект, а также НКО и благотворительные организации.

Прием заявок открыт до 17 ноября 2017 года для действующих предприятий и до 2 марта 2018 года для стартапов. Общий фонд грантов составляет более 6 млн руб. Подробная информация о программе на сайте: www.goodact.ru.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Социальных предпринимателей Хабаровского края приглашают за грантами
Через две недели в Хабаровске начнут заливать самый большой каток
Синдзо Абэ: КНДР разработала ракеты, способные достичь Европы
В штабе Ксении Собчак произошел раскол
Соцсети подготовили новые данные о влиянии РФ на выборы в США
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
Главу Промсвязьбанка Ананьева обвинили в мошенничестве
Глава МВД Украины распорядился отозвать силовиков от здания Рады
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Правительство РФ намерено стимулировать спрос на электромобили В России намерены ввести меры материальной поддержки для тех, кто покупает электромобили, а также для тех, кто строит для них инфраструктуру.
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Почему детям трудно уснуть: 4 причины Ребенок накормлен, напоен, ничем не болен. Тогда почему на укладывание уходит по два часа? Разбираемся вместе с основателем и руководителем Центра детского сна и развития BabySleep, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь