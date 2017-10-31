Строительство «Казачьей горы» в Хабаровске снова приостановили

Источник: Восток Медиа

Хабаровчане, которые несколько лет ждут своих квартиры в жилом комплексе «Казачья гора», вновь оказались в затруднительном положении. Дом к назначенному сроку в очередной раз не сдадут — проектная документация компании-застройщика не прошла госэкспертизу, стройку остановили, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

«Самое плохое и печальное во всей этой истории — это то, что сроки сдачи вновь будут продлены. Это уже очевидно, потому что на сегодняшний день строительство не ведётся. Мы практически еженедельно бываем на объекте — сейчас работы приостановлены, потому что денег у застройщика нет», — рассказал корреспонденту агентства заместитель начальника управления строительства и стройматериалов краевого минстроя Михаил Волков.

Строители не успели выполнить часть работ, которые невозможно сделать в морозы. Это также затянет возведение дома. При этом в первом чтении краевая Законодательная Дума приняла поправки в бюджет, чтобы региональное правительство дало госгарантию «Самстрою» в размере 100 миллионов рублей.

«В дальнейшем мы рассчитываем, что помимо гарантии, застройщик всё-таки выполнит свои обязательства в части реализации тех активов, которое у него есть. Это будет одним из условий того, что он достроит объект, поскольку тех денег, которые ему гарантирует правительство, недостаточно», — отметил Михаил Волков.

В краевом минстрое надеются, что застройщик получит гарантию и сам найдёт активы, которые позволят, наконец, сдать дом в эксплуатацию. Но даже при этих условиях многоэтажку достроят не раньше сентября следующего года.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что сдать «Казачью гору» в 2010 году должна была компания «Мыс», но незадолго до официальной передачи в эксплуатацию обанкротилась. Новый застройщик — приморское предприятие «Виола» — со временем отказался от проблемной стройплощадки. Когда в дело включился «СамСтрой», строительство сдвинулось с мёртвой точки. Хабаровчанам пообещали сдать высотку уже в сентябре 2015 года, однако у застройщика возникли проблемы.