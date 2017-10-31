Строительство «Казачьей горы» в Хабаровске снова приостановили
Проектная документация застройщика не прошла госэкспертизу.
Проектная документация застройщика не прошла госэкспертизу.
Хабаровчане, которые несколько лет ждут своих квартиры в жилом комплексе «Казачья гора», вновь оказались в затруднительном положении. Дом к назначенному сроку в очередной раз не сдадут — проектная документация
«Самое плохое и печальное во всей этой истории — это то, что сроки сдачи вновь будут продлены. Это уже очевидно, потому что на сегодняшний день строительство не ведётся. Мы практически еженедельно бываем на объекте — сейчас работы приостановлены, потому что денег у застройщика нет», — рассказал корреспонденту агентства заместитель начальника управления строительства и стройматериалов краевого минстроя Михаил Волков.
Строители не успели выполнить часть работ, которые невозможно сделать в морозы. Это также затянет возведение дома. При этом в первом чтении краевая Законодательная Дума приняла поправки в бюджет, чтобы региональное правительство дало госгарантию «Самстрою» в размере 100 миллионов рублей.
«В дальнейшем мы рассчитываем, что помимо гарантии, застройщик
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что сдать «Казачью гору» в 2010 году должна была компания «Мыс», но незадолго до официальной передачи в эксплуатацию обанкротилась. Новый застройщик — приморское предприятие «Виола» — со временем отказался от проблемной стройплощадки. Когда в дело включился «СамСтрой», строительство сдвинулось с мёртвой точки. Хабаровчанам пообещали сдать высотку уже в сентябре 2015 года, однако у застройщика возникли проблемы.
Руководство организации называло возникшие трудности временными и рассчитывало получить под государственные гарантии 100 миллионов рублей. В прошлом году краевое правительство помогло строителям, но они использовали только 33 миллиона. Срок гарантии кончился и компания попросила ещё 66 миллионов. В сентябре этого года регион вновь пошёл навстречу застройщику и одобрил гарантию на заявленную сумму. Через месяц застройщик попросил почти 200 миллионов на завершение работ.