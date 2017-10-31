Стали известны новые маршруты, которые вскоре поедут по Омску
В мэрии презентовали новую маршрутную сеть, которую разработал для Омска петербургский госуниверситет.
В мэрии презентовали новую маршрутную сеть, которую разработал для Омска петербургский госуниверситет.
Изменения будут внедряться постепенно с мая 2018 года, но шесть новых маршрутов начнут функционировать уже в ближайшие месяцы, сообщили «СуперОмску» в департаменте транспорта.
Первым, вероятно, будет запущен маршрут № 18, поскольку по нему уже прошли торги. Автобусы № 18 будут следовать от конечной на Гашека до улицы Крупской.
Также планируется открыть автобусный маршрут № 54, который будет проходить от микрорайона Рябиновка до поселка Юбилейный.
Остальные четыре маршрута — два автобусных и два троллейбусных — ранее уже функционировали в Омске, но были отменены.
Так, троллейбусы № 14 вновь пойдут от завода имени Попова до поселка Солнечный. Также по Омску будут ходить троллейбусы № 1 — их маршрут будет начинаться от ж/д вокзала, конечная точка пока не определена.
Кроме того, возобновлены будут маршруты № 50 и № 62. При этом, возможно, они сменят номера. Автобус № 50 будет следовать также от Авиагородка (остановка «ОЛТУГА»), но вместо конечной на Партизанской будет продлен до Нефтяников. Автобус № 62 будет ходить между микрорайоном Большая Островка и центром города, его конечная остановка пока неизвестна.