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12:02 (мск), источник: Югополис

Краснодару предложили 27 млрд рублей на развитие общественного транспорта

Найден инвестор, готовый заключить выгодное для города концессионное соглашение.

Источник: Югополис

Перспективы развития и модернизации подвижного состава основного муниципального перевозчика — Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления обсудили на встрече главы города Евгения Первышова с представителем компании-оператора концессионных соглашений — ООО «УК Компьюлинк Инфраструктура».

Ранее «Югополис» сообщал, что основной причиной пробок в Краснодаре власти считают переизбыток автомобилей. По мнению руководителей города, без модернизации системы пассажирских перевозок Краснодару не обойтись.

Первышов обозначил основные задачи, для выполнения которых город готов привлекать инвестора, в том числе — на условиях концессии. Это — полное обновление подвижного состава КТТУ, развитие маршрутной сети, прежде всего — строительство новых трамвайных линий, пересмотр сложившейся в городе системы перевозок пассажиров, а также внедрение альтернативных видов транспорта. При этом, как и раньше, базовым и основным видом общественного транспорта должен остаться трамвай.

О том, какие решения в этом плане может предложить столице Кубани компания «УК Компьюлинк Инфраструктура», специализирующаяся на заключении концессионных соглашений в различных сферах городского хозяйства, главе города рассказал член Совета директоров ООО «УК Компьюлинк Инфраструктура» Юрий Данилюк. На счету компании — ряд успешных концессионных соглашений, заключенных, в частности, с муниципалитетами Московской и Тамбовской областей.

— Для Краснодара мы начали подготовку концессионного соглашения по развитию городского общественного транспорта. Предварительная «дорожная карта» основных мероприятий предполагает объем инвестиций порядка 24−27 млрд руб, которые будут вложены в течение 7−8 лет, — сказал Юрий Данилюк.

Основные направления «дорожной карты» включают те приоритеты, которые отметил глава столицы Кубани. Помимо обновления подвижного состава, предусмотрена модернизация системы питания трамвайных путей и строительство новых линий, изменение схем движения общественного транспорта, мест посадки и высадки пассажиров с учетом потребностей города, а также проработку внедрения альтернативных видов общественного транспорта.

На сегодняшний день Краснодар охвачен 123 км трамвайных путей. Из 268 трамваев КТТУ 140 требуют замены. Для транспортного обеспечения жителей новых микрорайонов требуется строительство новых линий и нового трамвайного депо в северо-восточной части города. В первоочередном порядке необходимо проложить около 40 км трамвайного полотна. В том числе в микрорайоны Московский, Восточно-Кругликовский, Гидростроителей, а также в район Западного обхода. По предварительным расчетам, только обновление трамвайного парка КТТУ в зависимости от моделей трамваев обойдется в сумму от 4,2 млрд до 14 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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