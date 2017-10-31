Краснодару предложили 27 млрд рублей на развитие общественного транспорта

Источник: Югополис

Перспективы развития и модернизации подвижного состава основного муниципального перевозчика — Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления обсудили на встрече главы города Евгения Первышова с представителем компании-оператора концессионных соглашений — ООО «УК Компьюлинк Инфраструктура».

Ранее «Югополис» сообщал, что основной причиной пробок в Краснодаре власти считают переизбыток автомобилей. По мнению руководителей города, без модернизации системы пассажирских перевозок Краснодару не обойтись.

Первышов обозначил основные задачи, для выполнения которых город готов привлекать инвестора, в том числе — на условиях концессии. Это — полное обновление подвижного состава КТТУ, развитие маршрутной сети, прежде всего — строительство новых трамвайных линий, пересмотр сложившейся в городе системы перевозок пассажиров, а также внедрение альтернативных видов транспорта. При этом, как и раньше, базовым и основным видом общественного транспорта должен остаться трамвай.

О том, какие решения в этом плане может предложить столице Кубани компания «УК Компьюлинк Инфраструктура», специализирующаяся на заключении концессионных соглашений в различных сферах городского хозяйства, главе города рассказал член Совета директоров ООО «УК Компьюлинк Инфраструктура» Юрий Данилюк. На счету компании — ряд успешных концессионных соглашений, заключенных, в частности, с муниципалитетами Московской и Тамбовской областей.

— Для Краснодара мы начали подготовку концессионного соглашения по развитию городского общественного транспорта. Предварительная «дорожная карта» основных мероприятий предполагает объем инвестиций порядка 24−27 млрд руб, которые будут вложены в течение 7−8 лет, — сказал Юрий Данилюк.

Основные направления «дорожной карты» включают те приоритеты, которые отметил глава столицы Кубани. Помимо обновления подвижного состава, предусмотрена модернизация системы питания трамвайных путей и строительство новых линий, изменение схем движения общественного транспорта, мест посадки и высадки пассажиров с учетом потребностей города, а также проработку внедрения альтернативных видов общественного транспорта.