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11:56 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Работникам бюджетной сферы Новосибирской области повысят зарплату

Андрей Травников рассказал об акцентах при бюджетном планировании на будущий год.

Врио губернатора Новосибирской области рассказал о бюджетном планировании на 2018 год. Не смотря на свою дефицитность, бюджет на 2018 год учитывает все обязательные социальные расходы и продолжает оставаться социально- ориентированным. При этом, в проекте предусмотрены дополнительные социальные расходы.

«В первую очередь, акцент будет сделан на исполнение указов президента от мая 2012 года, — сказал Андрей Александрович. — Следующий год — знаковый, истекают сроки исполнения всех поручений из майских указов Владимира Владимировича Путина. Один из них — повышение зарплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы. И в этом отношении мы планируем достичь всех целевых показателей».

Чтобы не допустить диспропорции в системе оплаты труда, в проекте бюджета 2018 власти региона предлагают дополнительные средства на повышение заработной платы тем категориям работников бюджетной сферы, которые не были упомянуты напрямую в майских указах. Кроме того, планируется повысить и минимальную зарплату.

«До 85% от прожиточного минимума планируется повысить минимальную зарплату. Это даст дополнительную поддержку и защиту категории работников, которые получают зарплату меньше, чем прожиточный минимум », — отметил ВРИО губернатора.

Кроме того, власти региона планируют активно поддерживать детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья, а также из многодетных и малообеспеченных семей. Для обеспечения льготного питания в школах этим категориям предполагается затратить дополнительно порядка 327 млн рублей. Также правительство региона планирует увеличить вдвое финансирование программы по обеспечению жильем молодых семей — до 250 млн рублей.

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