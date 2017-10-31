Работникам бюджетной сферы Новосибирской области повысят зарплату
Андрей Травников рассказал об акцентах при бюджетном планировании на будущий год.
Андрей Травников рассказал об акцентах при бюджетном планировании на будущий год.
Врио губернатора Новосибирской области рассказал о бюджетном планировании на 2018 год. Не смотря на свою дефицитность, бюджет на 2018 год учитывает все обязательные социальные расходы и продолжает оставаться социально- ориентированным. При этом, в проекте предусмотрены дополнительные социальные расходы.
«В первую очередь, акцент будет сделан на исполнение указов президента от мая 2012 года, — сказал Андрей Александрович. — Следующий год — знаковый, истекают сроки исполнения всех поручений из майских указов Владимира Владимировича Путина. Один из них — повышение зарплаты отдельным категориям работников бюджетной сферы. И в этом отношении мы планируем достичь всех целевых показателей».
«До 85% от прожиточного минимума планируется повысить минимальную зарплату. Это даст дополнительную поддержку и защиту категории работников, которые получают зарплату меньше, чем прожиточный минимум », — отметил ВРИО губернатора.
Кроме того, власти региона планируют активно поддерживать