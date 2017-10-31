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12:07 (мск), источник: РИА Новости

Суд оставил в силе арест активов «Системы» по иску «Роснефти»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Уральского округа оставил в силе обеспечительные меры в виде ареста активов АФК «Система» и ее дочернего АО «Система-Инвест» в деле по иску «Роснефти» на 170,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Суд постановил определения арбитражного суда республики Башкортостан от 12 июля и 18-го суда по тому же делу от 11 сентября оставить без изменений. Кассационные жалобы оставить без удовлетворения», — сказала судья Юлия Оденцова.

«Система» пока не решила, будет ли обжаловать это решение, сказал представитель АФК.

Арбитраж Башкирии дважды выносил определения по обеспечительным мерам. Первым определением от 23 июня он по ходатайству «Роснефти» наложил арест на принадлежащие АФК «Система» 31,76% акций МТС, 100% акций «Медси» и 90,47% акций БЭСК балансовой стоимостью 185 миллиардов рублей. Вторым определением от 12 июля суд первой инстанции отказал ответчикам в отмене обеспечительных мер.

Окружной суд во вторник отклонил кассационные жалобы «Системы» и ее «дочки» на определение башкирского арбитража от 12 июля, а также на постановление 18-го арбитражного апелляционного суда, который в сентябре признал законным отказ в отмене обеспечительных мер.

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