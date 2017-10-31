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12:12 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярск оказался плохо готов к зиме

Ряд коммунальных предприятий Красноярска не готовы к прохождению осенне-зимнего сезона 2017−2018 годов.

Источник: РИА "Новости"

Из-за попустительства городских властей коммунальное хозяйство Красноярска оказалось недостаточно готово к прохождению осенне-зимнего сезона 2017−2018 годов. Об этом Newslab.ru рассказал источник в правоохранительных органах.

Крупные компании самостоятельно и в срок подготовились к зиме, а у небольших ресурсоснабжающих организаций возникли проблемы. К примеру, оборудование некоторых из них давно выработало положенный ресурс и теперь эксплуатируется сверх срока. При этом никаких мероприятий по продлению срока эксплуатации и проверке промышленной безопасности не проводится.

«Этой зимой вполне может повториться ситуация прошлого отопительного сезона, когда социально значимые объекты отключали от теплоснабжения около 350 раз, — рассказывает источник Newslab.ru. — Уже сейчас, с начала отопительного сезона 2017−2018 годов, жители в разных районах оставались без тепла порядка 20 раз».

Некоторые такие случаи отключения связаны с еще неоконченными ремонтами теплосетей и соответствующего оборудования. А ряд уже отремонтированных объектов эксплуатируются без проведения надлежащей экспертизы. В списке проблемных объектов «КрасТЭК», «Санаторий Енисей», «КрасФарма», «Крассети», КНЦ СО РАН, «Красноярский ДОК». Четыре последних и вовсе признали не готовыми к работе этой зимой.

Одна из причин сложившейся ситуации в некачественной работе департамента городского хозяйства администрации Красноярска. «Деятельность департамента давно вызывает вопросы, — говорит собеседник Newslab.ru. — Это и затянувшийся ремонт проспекта Мира и Коммунального моста, и проблемы ливневой канализации, и обрушения подпорных стен и многое другое. И теперь еще вскрывшиеся проблемы с готовностью к зиме. Всё это из-за недостаточного контроля за ситуацией и отсутствия эффективных механизмов управления процессами».

Напомним, что руководитель департамента горхозяйства Игорь Титенков много лет занимал пост первого заместителя главы города. После избрания мэром Сергея Ерёмина он потерял эту должность.

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