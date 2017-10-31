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12:28 (мск), источник: РИА Новости

Крымские власти дали прогноз по возможному дефициту электромощности зимой

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Дефицит электрической мощности в зимний период в Крыму может достигнуть 120 мегаватт, сказал журналистам министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик.

Источник: РИА "Новости"

«Мы в этом году (в зимний период) планируем дефицит мощности в размере 120 мегаватт», — сказал Белик. «В самый пиковый период потребление может достигнуть 1467 мегаватт, такого потребления еще в Крыму не было», — отметил он.

По словам Белика, покрытие дефицита планируется за счет альтернативных источников (солнечная генерация) и работы дизель-генераторов, однако в случае нехватки мощности возможны отключения потребителей.

«Мы разработали графики временного отключения на 367 мегаватт, но не факт, что они понадобятся», — сказал чиновник.

В ноябре 2015 года Крым был полностью обесточен — из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. Уже 2 декабря президент России Владимир Путин в Симферополе запустил первую ветку энергомоста мощностью 200 МВт из Краснодарского края в Крым. 12 мая 2016 года президент России запустил последнюю — четвертую — нитку. Суммарная мощность энергомоста достигла 800 МВт. Примерно столько электроэнергии Крыму давала Украина. В конце декабря 2016 года газотранспортную систему полуострова подключили к магистральным газопроводам РФ.

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