Крымские власти дали прогноз по возможному дефициту электромощности зимой

Источник: РИА "Новости"

«Мы в этом году (в зимний период) планируем дефицит мощности в размере 120 мегаватт», — сказал Белик. «В самый пиковый период потребление может достигнуть 1467 мегаватт, такого потребления еще в Крыму не было», — отметил он.

По словам Белика, покрытие дефицита планируется за счет альтернативных источников (солнечная генерация) и работы дизель-генераторов, однако в случае нехватки мощности возможны отключения потребителей.

«Мы разработали графики временного отключения на 367 мегаватт, но не факт, что они понадобятся», — сказал чиновник.