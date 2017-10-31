УФАС по РТ рассматривает дело о повышении РЖД цен на маршрутах Казань — Москва и Москва — Казань

В антимонопольное ведомство поступила жалоба на АО «ФПК» (дочерняя компания ОАО «РЖД»), касающаяся повышения цен на пассажирские билеты по этим маршрутам в период майских праздников в зависимости от приближения к дате отправления поезда.

Управление установило, что в момент открытия продаж на рейс Москва — Казань 5 мая (за 60 суток до отправления) цена билета составляла 3 тыс. 290 рублей на нижней полке и 2 тыс. 999 рублей на верхней полке. Это на 35 процентов ниже стоимости, определяемой по традиционной системе ценообразования. По мере загрузки транспортного средства цена увеличилась на 58 процентов и составила 7 тыс. 191 рублей и 7 тыс. 990 рублей соответственно.

«АО “ФПК” указало на наличие 714 мест в свободной продаже в поезде № 24 сообщение Москва — Казань, что противоречит информации, представленной на официальном сайте РЖД, согласно которой в составе поезда находится 12 купейных выгонов по 64 спальных места в вагоне, общее количество спальных мест — 768», — говорится в сообщении.