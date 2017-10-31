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12:27 (мск), источник: ИА Татар-информ

УФАС по РТ рассматривает дело о повышении РЖД цен на маршрутах Казань — Москва и Москва — Казань

(Казань, 31 октября, «Татар-информ», Диана Авакян). ОАО «РЖД» стало фигурантом антимонопольного дела о повышении цен на маршрутах Казань — Москва и Москва — Казань, сообщает пресс-служба УФАС по РТ.

В антимонопольное ведомство поступила жалоба на АО «ФПК» (дочерняя компания ОАО «РЖД»), касающаяся повышения цен на пассажирские билеты по этим маршрутам в период майских праздников в зависимости от приближения к дате отправления поезда.

Управление установило, что в момент открытия продаж на рейс Москва — Казань 5 мая (за 60 суток до отправления) цена билета составляла 3 тыс. 290 рублей на нижней полке и 2 тыс. 999 рублей на верхней полке. Это на 35 процентов ниже стоимости, определяемой по традиционной системе ценообразования. По мере загрузки транспортного средства цена увеличилась на 58 процентов и составила 7 тыс. 191 рублей и 7 тыс. 990 рублей соответственно.

«АО “ФПК” указало на наличие 714 мест в свободной продаже в поезде № 24 сообщение Москва — Казань, что противоречит информации, представленной на официальном сайте РЖД, согласно которой в составе поезда находится 12 купейных выгонов по 64 спальных места в вагоне, общее количество спальных мест — 768», — говорится в сообщении.

УФАС по РТ рассмотрит дело 20 ноября.

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