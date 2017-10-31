Челябинская и Курганская области вошли в ТОП-13 нестабильных регионов России

Тревогу экспертов вызывают 13 территорий — Дагестан, Чувашия, Алтайский край, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Ростовская, Самарская, Тверская и Челябинская области, а также Москва и Коми.

«Основным обстоятельством, определившим изменение списка регионов повышенного риска в первом полугодие, стало снижение темпов экономического спада», — отмечают составители индекса. По их предположению, на перечень повлияло замедление темпов сокращения товарооборота, а также стабилизация динамики бюджета и производства, — отмечают в КГИ.