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13:21 (мск), источник: ЕАН

Челябинская и Курганская области вошли в ТОП-13 нестабильных регионов России

Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина обнародовал рейтинг напряженности в регионах России.

Тревогу экспертов вызывают 13 территорий — Дагестан, Чувашия, Алтайский край, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Ростовская, Самарская, Тверская и Челябинская области, а также Москва и Коми.

«Основным обстоятельством, определившим изменение списка регионов повышенного риска в первом полугодие, стало снижение темпов экономического спада», — отмечают составители индекса. По их предположению, на перечень повлияло замедление темпов сокращения товарооборота, а также стабилизация динамики бюджета и производства, — отмечают в КГИ.

Оценивая ситуацию по стране в целом, эксперты комитета отмечают заметные конфликты элит в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане, Якутии, Иркутской, Свердловской и Самарской области. Протестную активность во многих регионах специалисты связывают с местными проблемами, на передний план среди которых выходят социальные услуги, жилье, транспорт и занятость.

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