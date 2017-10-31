Свердловские власти потратят на дворы 7,5 миллиарда

Мероприятия по формированию современной городской среды в муниципалитетах Свердловской области оценены в 7,5 миллиарда рублей, сообщает областной департамент информационной политики. Именно такую сумму предстоит в период с 2018 по 2022 годы выделить бюджетам трех уровней на реализацию госпрограммы «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018−2022 годы», утвержденной на заседании регионального правительства 31 октября.

Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрей Кислицын напомнил, что проект «Формирование комфортной городской среды» разработан по поручению президента РФ Владимира Путина и направлен на современное пространственное развитие населенных пунктов России с численностью населения свыше 1 тысячи человек.

По данным «Уралинформбюро», программа предусматривает к 2022 году обустройство в соответствии с современными требованиями 90 общественных территорий в городах Свердловской области. При этом доля дворов, благоустроенных в соответствии с современными требованиями, должна к указанном сроку составить 40,7%, или 6 610 единиц. Отдельный упор будет сделан на создание удобной городской среды для инвалидов.

«Мероприятия будут синхронизированы с капитальным ремонтом многоквартирных домов, что позволит проводить модернизацию городской среды не только комплексно, но и более эффективно — с обновлением зданий, улучшением технических характеристик общедомового имущества и созданием благоприятных и безопасных условий проживания свердловчан», — отметил замминистра.