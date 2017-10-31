На границе Омской области задержали 4 тонны подозрительной рыбы
В Омский регион пытались ввезти тонну рыбы, и вывезти еще три тонны.
В Омский регион пытались ввезти тонну рыбы, и вывезти еще три тонны.
Региональное Управление Россельхознадзора сообщило о задержании продукции как при вывозе из Омской области, так и при ввозе.
Так, с 27 по 29 октября по информации Пограничного Управления ФСБ России по Омской области, специалисты ветеринарного надзора в ППУ «Одесский» задержали 3 партии рыбы, которые перевозили в Казахстан. В автомобиля перевозили форель, горбушу, сельдь, лемонему, общим весом 2 797 килограмм. Однако во всех случаях перевозчики не смогли предоставить ветеринарную сопроводительную документацию, необходимые для перевозки грузов по таможенной территории Евразийского экономического союза. В итоге рыбу не пропустили за границу и вернули назад, а перевозчиков оштрафовали.
Кроме того, 28 октября, в ППУ «Исильскульский» остановили незаконный ввоз свежемороженой рыбы на территорию региона из Казахстана. В машине перевозили 1 тонну свежемороженой пеляди. На груз была предоставлена ветеринарная справка, но она действовала лишь в Казахстане, а на территории Евразийского экономического союза — нет. В результате водителю с рыбой пришлось возвращаться в Казахстан и оплачивать штраф.