Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
7 вредных советов по воспитанию мальчика
Неудачная сделка превратила Самохина в крупного бизнесмена
Жена Армена Джигарханяна уехала из России
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Лорак показала идеальную растяжку в откровенном видео - СМИ
ВМС Украины решили уменьшить комфорт флота РФ
Готовивший покушение на Путина ранен, его жена убита
Суд отказался рассматривать иск родителей Фриске
Глюкоза станцевала в платье без нижнего белья – СМИ
СМИ показали сравнение зарплат в Крыму и Одессе
На Украине объяснили, почему поменяют цвет беретов десантников
Готовивший покушение на Путина ранен, жена убита
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
12Какой была Аляска, когда ее продавали
12:59 (мск), источник: Om1.ru

На границе Омской области задержали 4 тонны подозрительной рыбы

В Омский регион пытались ввезти тонну рыбы, и вывезти еще три тонны.

Региональное Управление Россельхознадзора сообщило о задержании продукции как при вывозе из Омской области, так и при ввозе.

Так, с 27 по 29 октября по информации Пограничного Управления ФСБ России по Омской области, специалисты ветеринарного надзора в ППУ «Одесский» задержали 3 партии рыбы, которые перевозили в Казахстан. В автомобиля перевозили форель, горбушу, сельдь, лемонему, общим весом 2 797 килограмм. Однако во всех случаях перевозчики не смогли предоставить ветеринарную сопроводительную документацию, необходимые для перевозки грузов по таможенной территории Евразийского экономического союза. В итоге рыбу не пропустили за границу и вернули назад, а перевозчиков оштрафовали.

Кроме того, 28 октября, в ППУ «Исильскульский» остановили незаконный ввоз свежемороженой рыбы на территорию региона из Казахстана. В машине перевозили 1 тонну свежемороженой пеляди. На груз была предоставлена ветеринарная справка, но она действовала лишь в Казахстане, а на территории Евразийского экономического союза — нет. В результате водителю с рыбой пришлось возвращаться в Казахстан и оплачивать штраф.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Вслед за Фадиной в мэры Омска подался министр природы Винокуров
Бурков внезапно обсудил суициды и ДТП со своими министрами
Синдзо Абэ: КНДР разработала ракеты, способные достичь Европы
В штабе Ксении Собчак произошел раскол
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
Российская семья выложила полтора миллиона за тур на ЧМ-2018
Силовики покидают лагерь митингующих у стен Рады
Спорт
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать Главный тренер сборной России прокомментировал список футболистов, вызванных на матчи с Аргентиной и Испанией
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Почему детям трудно уснуть: 4 причины Ребенок накормлен, напоен, ничем не болен. Тогда почему на укладывание уходит по два часа? Разбираемся вместе с основателем и руководителем Центра детского сна и развития BabySleep, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь