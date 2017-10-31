На границе Омской области задержали 4 тонны подозрительной рыбы

Региональное Управление Россельхознадзора сообщило о задержании продукции как при вывозе из Омской области, так и при ввозе.

Так, с 27 по 29 октября по информации Пограничного Управления ФСБ России по Омской области, специалисты ветеринарного надзора в ППУ «Одесский» задержали 3 партии рыбы, которые перевозили в Казахстан. В автомобиля перевозили форель, горбушу, сельдь, лемонему, общим весом 2 797 килограмм. Однако во всех случаях перевозчики не смогли предоставить ветеринарную сопроводительную документацию, необходимые для перевозки грузов по таможенной территории Евразийского экономического союза. В итоге рыбу не пропустили за границу и вернули назад, а перевозчиков оштрафовали.