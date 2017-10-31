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13:10 (мск), источник: РИА Новости

Аксенов пообещал решить судьбу крымских самостроев в ближайшее время

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Судьба порядка 3,5 тысячи незаконно возведенных строений в Симферополе, Ялте и Алуште будет решена в ближайшее время, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«Проведена большая работа: Ялта, Алушта, Симферополь. Отснята полностью вся территория квадрокоптером. Итог этой работы подведен. В Ялте таких объектов 890, Алуште — более 600, а в Симферополе — около 2 тысяч будет», — сказал Аксенов журналистам.

По его словам, это не значит, что все самострои попадут в программу сноса.

«Сейчас все решения о строительстве пропустят через мелкое сито: обоснованность нахождения объекта в том или ином месте, насколько это соответствует интересам города, соседей. После этого будет принято окончательное решение, причем буквально в течение недели, полторы», — сказал Аксенов.

Глава республики подчеркнул, что добросовестным собственникам ничего не угрожает.

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