Аксенов пообещал решить судьбу крымских самостроев в ближайшее время

Источник: РИА "Новости"

«Проведена большая работа: Ялта, Алушта, Симферополь. Отснята полностью вся территория квадрокоптером. Итог этой работы подведен. В Ялте таких объектов 890, Алуште — более 600, а в Симферополе — около 2 тысяч будет», — сказал Аксенов журналистам.

По его словам, это не значит, что все самострои попадут в программу сноса.

«Сейчас все решения о строительстве пропустят через мелкое сито: обоснованность нахождения объекта в том или ином месте, насколько это соответствует интересам города, соседей. После этого будет принято окончательное решение, причем буквально в течение недели, полторы», — сказал Аксенов.