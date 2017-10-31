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16:12 (мск), источник: Калининград.Ru

Ярошук оценил федеральные инвестиции к ЧМ-2018 в Калининграде в 100 млрд рублей

Федеральный центр направил на подготовку Калининграда к чемпионату мира по футболу около 100 млрд рублей. Об этом заявил мэр Александр Ярошук в интервью агентству «Интерфакс».

Источник: Калининград.Ru

— Такого единовременного финансового вливания из федерального центра в обновление и развитие города не было за всю его послевоенную историю. Столько для города раньше не делалось никогда! Средства ещё продолжают поступать, но, по предварительным оценкам, они превышают 100 млрд рублей. Такой грандиозной стройки, которая идёт во многих местах Калининграда, а особенно в центре, люди не видели, — уверен градоначальник.

По словам Ярошука, жителям «феноменально повезло, что мы попали в список городов-участников». «Мы ведь стояли в буквальном смысле этого слова на весах и могли в него не попасть. И только благодаря особому отношению к городу президента России Владимира Путина, Калининград в итоге попал в этот список», — наполнил глава города.

Мэр подчеркнул, что чемпионат мира оставит в наследие не только спортивные объекты, но и новые мосты, набережные, магистрали, дороги, тротуары, отремонтированные жилые дома, инженерную и энергетическую инфраструктуру.

«С одной стороны, калининградцы рады этому масштабному обновлению, а с другой — временные неудобства для жителей весьма существенные, особенно в плане транспортного движения. И, пользуясь случаем, хочу попросить калининградцев подождать и потерпеть ещё немного. По большому счёту, уже в мае 2018 года все наши футбольные объекты будут завершены. Люди наяву увидят и почувствуют на себе, что сегодняшние старания и страдания не были напрасными», — уверен Ярошук.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года. На стадионе в Калининграде сыграют четыре матча группового этапа турнира: 16, 22, 25 и 28 июня.

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