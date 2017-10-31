Товарооборот Челябинской области с Казахстаном вырос на 35%

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ЧЕЛЯБИНСК, 31 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Рост товарооборота Челябинской области и Казахстана в первом полугодии 2017 года благодаря активизации двусторонних контактов малого и среднего бизнеса вырос до $7 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 35%, сообщил ТАСС во вторник глава комитета по внешнеэкономической деятельности Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП) Алексей Шитиков.

«Представители малого и среднего бизнеса стали более активными. Стало проходить много деловых мероприятий межрегионального уровня, проводятся B2B встречи. Это стало основной причиной роста товарооборота Челябинской области и Казахстана. В первом полугодии 2017 года по сравнению с первым полугодием 2016 года он вырос на 35% — до $7 млрд», — сказал собеседник агентства.