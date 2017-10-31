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14:57 (мск), источник: ТАСС

Товарооборот Челябинской области с Казахстаном вырос на 35%

По данным Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, роста удалось добиться благодаря активизации двусторонних контактов малого и среднего бизнеса.

Источник: Reuters

ЧЕЛЯБИНСК, 31 октября. /Корр. ТАСС Александр Чирков/. Рост товарооборота Челябинской области и Казахстана в первом полугодии 2017 года благодаря активизации двусторонних контактов малого и среднего бизнеса вырос до $7 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 35%, сообщил ТАСС во вторник глава комитета по внешнеэкономической деятельности Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (ЮУТПП) Алексей Шитиков.

«Представители малого и среднего бизнеса стали более активными. Стало проходить много деловых мероприятий межрегионального уровня, проводятся B2B встречи. Это стало основной причиной роста товарооборота Челябинской области и Казахстана. В первом полугодии 2017 года по сравнению с первым полугодием 2016 года он вырос на 35% — до $7 млрд», — сказал собеседник агентства.

По словам первого замначальника Челябинской таможни Сергея Епифанова, импорт и экспорт между Челябинской областью и соседним государством «соотносятся примерно 50 на 50». Львиную долю казахстанского импорта в Челябинской области, сказал он, составляют полезные ископаемые, а на экспорт идет в основном продукция машиностроения и металлургии.

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