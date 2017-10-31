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13:33 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Фестиваль качества сыра и масла проходит в Екатеринбурге

Лучшие образцы российского сыра и масла представлены на XV ежегодном фестивале качества.

Источник: Вести - Екатеринбург

В последние три года, говорят эксперты, в производстве сыров произошел заметный прорыв — санкции заставили российские предприятия осваивать новые сорта и технологии. Классический голландский, пряный, копченый, а рядом с ними элитный с голубой плесенью. На фестивале качества сыра и масла от разнообразия буквально разбегаются глаза: каждый производитель старается удивить чем-то новым.

«Это качиковала с лимоном — сыр выдерживается с цельным лимоном внутри, когда во время формирования внутрь закладывается лимон. И чеддер 8-месячной выдержки с зеленым луком по традиционному английскому рецепту», — рассказала участник фестиваля качества Полина Коронова.

Финальный этап XV фестиваля качества в этом году собрал производителей из разных регионов России, которые поставляют масло и сыр на Урал. И как отмечают организаторы, продавать качественные продукты стараются все больше производителей — после ввода продуктового эмбарго в 2014 году потребность в качественном российском сыре выросла в полтора раза.

«Производители не все вышли, потому что очень многие говорят, что тяжеловато, но посмотрите, какой ассортимент сегодня уже предлагают. То есть это говорит о том, что конкуренция хорошая, что сыр будет появляться в магазинах, и никакие санкции нас не запугали. Мы будем с вами видеть сыр хорошего качества. Я думаю, по достойной цене», — сказала председатель оргкомитета фестиваля качества Людмила Расова.

Участие в фестивале принимают и крупные, и совсем небольшие частные предприятия, но условия конкурса одинаковы для всех. На дегустацию представляют товар с полок магазинов, а название каждого продукта засекречено. Дегустация — не последний этап в подтверждении качества. За ним последуют лабораторные анализы, после которых каждому продукту вынесут окончательную оценку.

«Он должен соответствовать всем показателям, которые прописаны в ГОСТе или в технических условиях — это первый момент. Второе — он должен пройти идентификацию, то есть соответствовать тому, что предоставлено на упаковке. Третье — он должен отличаться по функциональным особенностям для функциональных групп населения», — пояснила главный эксперт фестиваля качества по безопасности и экспертизе продуктов питания Наталья Кольберг.

Победители определятся по результатам всех исследований. Лучшие продукты получат знак качества, которые смогут с гордостью разместить на упаковке масла или сыра.

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