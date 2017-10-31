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13:38 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В поселке под Челябинском открыли стадион за 42 миллиона

НОВОСИНЕГЛАЗОВО, 31 октября, ФедералПресс. В поселке Новосинеглазово появился новый стадион «Лидер». На строительство объекта потратили 42 миллиона рублей, сообщает пресс-служба заксобрания Челябинской области.

В ближайшее время около стадиона возведут многофункциональный крытый комплекс с бассейном, зоной отдыха со скейт-парком. ФОК станет единственным столь крупным спортивным сооружением современного типа в поселке.

Добавим, стадион «Лидер» возведен в рамках партийного проекта «Комфортная городская среда». 24 миллиона на строительство спорткомплекса было выделено из федерального бюджета.

В торжественной церемонии открытия приняли участие председатель заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш, депутат Государственной Думы Анатолий Литовченко, представители областного Министерства спорта, администрации Челябинска, депутаты районного Совета Ленинского района, общественных и спортивных организаций.

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