Зимний дефицит электроэнергии в Крыму компенсируют ветром и солнцем
Крыму может не хватить зимой 120 мегаватт электроэнергии в пиковые периоды.
Крыму может не хватить зимой 120 мегаватт электроэнергии в пиковые периоды.
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Покрыть дефицит мощности, по словам министра, планируется благодаря электроэнергии, вырабатываемой альтернативными источниками — солнечными и ветроэлектростанциями.
— Конечно, возобновляемые источники не являются гарантированными поставщиками электричества, но по оперативным данным, солнечные станции дают в энергосистему Крыма 67 мегаватт электроэнергии, ветростанции — 40 мегаватт, — уточнил министр. — В случае, если не будет солнца и ветра в пиковые периоды, мы разработали регламент перевода потребителей на резервные источники питания —
Кроме того, в Крым доставили четыре мобильные газотурбинные электростанции общей мощностью 90 мегаватт. Их планируется запустить после 1 ноября.
— На сегодняшний день функционирует 15 МГТЭС, каждая дает до 22,5 мегаватт энергии, — сообщил Белик. — Плюс четыре, о которых я уже сказал.
Также, по словам министра, разработаны графики временных отключений потребителей, которые позволят сэкономить 376 мегаватт. Но применять их планируется в крайнем случае.