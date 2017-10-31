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13:35 (мск), источник: "Российская газета"

Зимний дефицит электроэнергии в Крыму компенсируют ветром и солнцем

Крыму может не хватить зимой 120 мегаватт электроэнергии в пиковые периоды.

Источник: Reuters

— В осенне-зимний период дефицит мощности может достичь 120 мегаватт, — сообщил министр топлива и энергетики Крыма Вадим Белик. — По нашим расчетам, в пиковые периоды общее потребление может составить 1467 МВт — такого еще не было.

Покрыть дефицит мощности, по словам министра, планируется благодаря электроэнергии, вырабатываемой альтернативными источниками — солнечными и ветроэлектростанциями.

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— Конечно, возобновляемые источники не являются гарантированными поставщиками электричества, но по оперативным данным, солнечные станции дают в энергосистему Крыма 67 мегаватт электроэнергии, ветростанции — 40 мегаватт, — уточнил министр. — В случае, если не будет солнца и ветра в пиковые периоды, мы разработали регламент перевода потребителей на резервные источники питания — дизель-генераторные установки, которые способны вырабатывать 109,4 мегаватта.

Кроме того, в Крым доставили четыре мобильные газотурбинные электростанции общей мощностью 90 мегаватт. Их планируется запустить после 1 ноября.

— На сегодняшний день функционирует 15 МГТЭС, каждая дает до 22,5 мегаватт энергии, — сообщил Белик. — Плюс четыре, о которых я уже сказал.

Также, по словам министра, разработаны графики временных отключений потребителей, которые позволят сэкономить 376 мегаватт. Но применять их планируется в крайнем случае.

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