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13:35 (мск), источник: Sputnik.md

Что еще придумали: в Молдове могут ввести новую формулу расчета тарифов

Тариф на обслуживание жилых блоков в Молдове рассчитают по новой формуле: неужели гражданам республики придется платить больше.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Тариф на обслуживание жилых домов в Молдове может измениться. Министерство экономики и инфраструктуры республики вынесло на публичное обсуждение проект закона, в котором впервые предлагает использовать формулу для его расчета.

В общей сложности в тарифе будет учитываться пять показателей, среди которых — стоимость материалов и оплата труда. По мнению разработчиков проекта, тариф должен быть рентабельным. Это нужно для поддержания деятельности коллектива, осуществляющего работы.

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Согласно проекту Минэкономики, за счет ежемесячных отчислений жильцов будут оплачены затраты на поддержание в рабочем состоянии стен подвалов и самих зданий, перегородок, полов, крыш, систем сброса воды, окон, дверей, лестниц, лестничных площадок и т. д. Кроме того, в тариф включат затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования, а также санитарное обслуживание домов.

При этом, за счет тарифа на обслуживание дома нельзя будет покрыть затраты на борьбу с грызунами и насекомыми, уборку мусора с прилегающих к дому территорий, строительство площадок для выгула собак. Также нельзя будет осуществлять выплату пени и штрафных санкций, наложенных на ассоциации жильцов.

Тариф на обслуживание жилых домов должны утвердить местные органы власти, отмечают в министерстве экономики.

Ранее глава управления жилого фонда мэрии (примэрии) Кишинева Геннадий Дубица заявил Sputnik, что нынешний тариф на обслуживание жилого блока составляет один лей на один квадратный метр каждой квартиры. Однако, с экономической точки зрения, тариф должен составлять 3−5 леев. Чиновник уточнил, что в настоящее время порядка половины многоэтажных жилых домов Кишинева содержатся за счет мэрии. Как считает Дубица, нехватка средств ведет к деградации жилого фонда.

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