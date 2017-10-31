Что еще придумали: в Молдове могут ввести новую формулу расчета тарифов

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Тариф на обслуживание жилых домов в Молдове может измениться. Министерство экономики и инфраструктуры республики вынесло на публичное обсуждение проект закона, в котором впервые предлагает использовать формулу для его расчета.

В общей сложности в тарифе будет учитываться пять показателей, среди которых — стоимость материалов и оплата труда. По мнению разработчиков проекта, тариф должен быть рентабельным. Это нужно для поддержания деятельности коллектива, осуществляющего работы.

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Согласно проекту Минэкономики, за счет ежемесячных отчислений жильцов будут оплачены затраты на поддержание в рабочем состоянии стен подвалов и самих зданий, перегородок, полов, крыш, систем сброса воды, окон, дверей, лестниц, лестничных площадок и т. д. Кроме того, в тариф включат затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования, а также санитарное обслуживание домов.

При этом, за счет тарифа на обслуживание дома нельзя будет покрыть затраты на борьбу с грызунами и насекомыми, уборку мусора с прилегающих к дому территорий, строительство площадок для выгула собак. Также нельзя будет осуществлять выплату пени и штрафных санкций, наложенных на ассоциации жильцов.

Тариф на обслуживание жилых домов должны утвердить местные органы власти, отмечают в министерстве экономики.