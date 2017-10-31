Планы по ВСМ Москва — Казань остаются в силе — «Скоростные магистрали»

Как и ранее, ВСМ Москва — Казань планируется строить по участкам, сообщили «АиФ Казань» в компании. Опытный участок первой в России высокоскоростной магистрали от Москвы до Владимира будет частью транспортного коридора «Евразия». Поэтому нет никаких планов отказываться от создания ВСМ от Владимира до Казани. Этот участок будет опытным не только в плане стройки, но и в плане организационно-правовой схемы.

Строительство участка ВСМ Москва — Владимир предлагается реализовать по концессионной схеме в период с 2018 по 2023 год, что также позволит организовать строительство участка ВСМ Владимир — Казань. Сейчас РЖД готовят заявку в порядке частной концессионной инициативы на реализацию строительства проекта с выделением опытного участка Москва — Владимир.

Что касается проведения мероприятий по ознакомлению граждан и представителей юридических лиц с проектом межевания территории, а также с порядком использования земельных участков, расположенных в зоне планируемого размещения ВСМ Москва — Казань, то они будут проводиться постепенно, начиная с Московской области. На этот год запланированы мероприятия только в Московской области. О том, когда они будут проводиться в других регионах, в том и числе и в Татарстане, будет известно в начале 2018 года.