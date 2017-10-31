Румыния намерена купить в Молдове энергетическую компанию

«Он представил свои предложения, в том числе о покупке румынской государственной компанией в Молдове энергетического предприятия. И у него сеть вся наша политическая поддержка, так как это хорошее экономическое и стратегическое решение для Румынии, и не только», — сказал председатель СДП Ливиу Драгня.



О какой именно компании идет речь, Драгня не уточнил, однако пресса предположила, что «Трансгаз», администрирующий строительство газопровода Яссы-Унгены.



В ноябре в Кишиневе состоится совместное заседание правительств Румынии и Молдовы.