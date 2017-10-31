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13:43 (мск), источник: Publika.md

Румыния намерена купить в Молдове энергетическую компанию

Румыния намерена купить в Молдове энергетическую компанию. Как сообщил глава Социал-демократической партии Ливиу Драгня, с такой инициативой на заседании правящей коалиции выступил премьер Михай Тудосе.

Источник: Publika.md

«Он представил свои предложения, в том числе о покупке румынской государственной компанией в Молдове энергетического предприятия. И у него сеть вся наша политическая поддержка, так как это хорошее экономическое и стратегическое решение для Румынии, и не только», — сказал председатель СДП Ливиу Драгня.

О какой именно компании идет речь, Драгня не уточнил, однако пресса предположила, что «Трансгаз», администрирующий строительство газопровода Яссы-Унгены.

В ноябре в Кишиневе состоится совместное заседание правительств Румынии и Молдовы.

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