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14:12 (мск), источник: Om1.ru

В Омске запустят шесть новых маршрутов

Автобусы и троллейбусы будут курсировать по новым маршрутам города.

Директор департамента транспорта Алексей Мартыненко вчера представил новую маршрутную схему для Омска. Внедрять ее начнут с мая 2018 года, реализация будет проходить поэтапно в течение четырех месяцев.

В результате специалисты не только изменят уже существующие маршруты, но также восстановят прежние и организуют новые.

Так, в ближайшие месяцы начнут работать четыре автобусных маршрута и два троллейбусных, пояснили в департаменте транспорта.

Уже в этом году может быть запущен маршрут № 18, электронные торги по нему уже прошли. Автобусы будут курсировать от улицы Гашека до улицы Крупской. Вторым запустят маршрут № 54: он пролегает от поселка Юбилейный до микрорайона Рябиновка.

Еще четыре маршрута будут возобновлять: некогда они функционировали в Омске, но были закрыты. Сейчас маршруты претерпят изменения.

Маршруты № 62 и № 50 могут сменить номера. Автобусы № 50 будут также, как и раньше, отправляться из Авигородка, но второй конечной станет городок Нефтяников вместо улицы Партизанской. В случае с маршрутом № 62, определена только одна конечная остановка — микрорайон Большая островка, однако известно, что автобус будет ходить до центра города.

Кроме того, возобновят работу двух троллейбусных маршрутов: № 1 и № 14. Оба они будут отправляться от железнодорожного вокзала, однако в департаменте транспорта пока не определились со второй конечной остановкой.

Напомним, внедрение новой маршрутной сети не потребует никаких затрат из городского бюджета. Средств потребует установка остановочных павильонов на Иртышской набережной, где пустят транспорт под маршрутом № 418. Кроме того, на улицу Маршала Жукова и Панфилова вновь запустят маршрутки. Как пояснили в профильном департаменте, нововведения необходимы в том числе для разгрузки проспекта Карла Маркса.

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