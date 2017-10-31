В Омске запустят шесть новых маршрутов

Директор департамента транспорта Алексей Мартыненко вчера представил новую маршрутную схему для Омска. Внедрять ее начнут с мая 2018 года, реализация будет проходить поэтапно в течение четырех месяцев.

В результате специалисты не только изменят уже существующие маршруты, но также восстановят прежние и организуют новые.

Так, в ближайшие месяцы начнут работать четыре автобусных маршрута и два троллейбусных, пояснили в департаменте транспорта.

Уже в этом году может быть запущен маршрут № 18, электронные торги по нему уже прошли. Автобусы будут курсировать от улицы Гашека до улицы Крупской. Вторым запустят маршрут № 54: он пролегает от поселка Юбилейный до микрорайона Рябиновка.

Еще четыре маршрута будут возобновлять: некогда они функционировали в Омске, но были закрыты. Сейчас маршруты претерпят изменения.

Маршруты № 62 и № 50 могут сменить номера. Автобусы № 50 будут также, как и раньше, отправляться из Авигородка, но второй конечной станет городок Нефтяников вместо улицы Партизанской. В случае с маршрутом № 62, определена только одна конечная остановка — микрорайон Большая островка, однако известно, что автобус будет ходить до центра города.

Кроме того, возобновят работу двух троллейбусных маршрутов: № 1 и № 14. Оба они будут отправляться от железнодорожного вокзала, однако в департаменте транспорта пока не определились со второй конечной остановкой.