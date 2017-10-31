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14:30 (мск), источник: ЕАН

На продвижение Екатеринбурга на «Экспо-2025» потратят 50 миллионов

В свердловский бюджет — 2018 заложили траты на продвижение заявки Екатеринбурга на «Экспо-2025», сообщила министр финансов региона Галина Кулаченко.

Источник: Reuters

Речь пока идет о 50 млн рублей, однако в дальнейшем сумма может быть увеличена до 200 млн.

Отметим, голосование по выбору города для проведения «Экспо-2025» состоится в 2018 году.

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