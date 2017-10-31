На продвижение Екатеринбурга на «Экспо-2025» потратят 50 миллионов
В свердловский бюджет — 2018 заложили траты на продвижение заявки Екатеринбурга на «Экспо-2025», сообщила министр финансов региона Галина Кулаченко.
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В свердловский бюджет — 2018 заложили траты на продвижение заявки Екатеринбурга на «Экспо-2025», сообщила министр финансов региона Галина Кулаченко.
Речь пока идет о 50 млн рублей, однако в дальнейшем сумма может быть увеличена до 200 млн.
Отметим, голосование по выбору города для проведения «Экспо-2025» состоится в 2018 году.