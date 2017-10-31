Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом
Дело о вмешательстве РФ в выборы США дало неожиданные результаты
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Карасев: Порошенко готовит войска к выводу из Донбасса
США готовит прорыв на газовом рынке ЕС - СМИ
Жена Армена Джигарханяна уехала из России
74-летний Мик Джаггер встречается с 22-летней девушкой
Глюкоза выложила видео танца без нижнего белья в платье – СМИ
СМИ показали сравнение зарплат в Крыму и Одессе
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
12100 лет Октябрьской революции
14:37 (мск), источник: Вести - Калининград

«Храброво» открыл новые направления в Прагу и Берлин

Авиакомпания «РусЛайн» открывает направления на Берлин и Прагу. Самолеты будут летать из Калининграда в Берлин по понедельникам, средам и пятницам, в Прагу — во вторник и в четверг, а также из Санкт-Петербурга в Калининград — пять дней в неделю.

Первый рейс Калининград-Берлин перенесли на сегодняшний день из-за погодных условий. Полёты будут выполняться на небольшом пятидесятиместном самолете марки «Bombardier». Направление будет особо актуально во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 году, отметили представители авиаперевозчика.

Наталья Кошевар, представитель авиакомпании:

— В дальнейшем мы не планируем на этом останавливаться, планируем расширять наши рейсы. Возможно в еще некоторые немецкие города, например, в такой город, как Мюнхен.

Александр Корытный, директор аэропорта «Храброво».

— «Калининград-Берлин» это востребованное направление. Жители у нас любят Берлин, часто туда ездят. Поэтому я более чем уверен, что берлинский рейс состоится, и будет летать. Даже на сегодняшнем рейсе загрузка цифры порядка 36−38 человек. Для первого рейса это очень хорошо.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В нижегородском клубе пара занялась любовью на глазах у всех
Врачи рассказали о последних минутах жизни Марьянова
Алексей Ситников объяснил уход из штаба Ксении Собчак
ВС предлагает резко смягчить уголовное законодательство
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Третья женщина заявила о намерении пойти на выборы президента
В рассказе дрейфовавших в океане американок нашли нестыковки
Семья заплатила полтора миллиона рублей за тур на ЧМ-2018
Ученый ответил на вопрос Путина о сборе биоданных россиян
Спорт
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ Долетающие инсайды о Вадиме Шипачеве вызывают искреннее восхищение. Человек идет перпендикулярно системе НХЛ
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Почему детям трудно уснуть: 4 причины Ребенок накормлен, напоен, ничем не болен. Тогда почему на укладывание уходит по два часа? Разбираемся вместе с основателем и руководителем Центра детского сна и развития BabySleep, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь