«Храброво» открыл новые направления в Прагу и Берлин

Первый рейс Калининград-Берлин перенесли на сегодняшний день из-за погодных условий. Полёты будут выполняться на небольшом пятидесятиместном самолете марки «Bombardier». Направление будет особо актуально во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 году, отметили представители авиаперевозчика.

Наталья Кошевар, представитель авиакомпании:

— В дальнейшем мы не планируем на этом останавливаться, планируем расширять наши рейсы. Возможно в еще некоторые немецкие города, например, в такой город, как Мюнхен.

Александр Корытный, директор аэропорта «Храброво».