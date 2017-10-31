«Храброво» открыл новые направления в Прагу и Берлин
Авиакомпания «РусЛайн» открывает направления на Берлин и Прагу. Самолеты будут летать из Калининграда в Берлин по понедельникам, средам и пятницам, в Прагу — во вторник и в четверг, а также из
Авиакомпания «РусЛайн» открывает направления на Берлин и Прагу. Самолеты будут летать из Калининграда в Берлин по понедельникам, средам и пятницам, в Прагу — во вторник и в четверг, а также из
Первый рейс
Наталья Кошевар, представитель авиакомпании:
— В дальнейшем мы не планируем на этом останавливаться, планируем расширять наши рейсы. Возможно в еще некоторые немецкие города, например, в такой город, как Мюнхен.
Александр Корытный, директор аэропорта «Храброво».
— «Калининград-Берлин» это востребованное направление. Жители у нас любят Берлин, часто туда ездят. Поэтому я более чем уверен, что берлинский рейс состоится, и будет летать. Даже на сегодняшнем рейсе загрузка цифры порядка 36−38 человек. Для первого рейса это очень хорошо.