Картографический сервис Mail.Ru Group запускает платформу-конкурента Tripadvisor

«Сегодня мы запускаем систему сбора пользовательского контента (User Generated Content, UGC) — для того чтобы пользователи могли сами оставлять отзывы и оценки на объекты, указанные в Maps.Me», — рассказал он.

Пользователи смогут оценить более 50 наименований объектов, включая рестораны, отели, достопримечательности, природные объекты, магазины, больницы, спортклубы и т. д. Ознакомиться с оценками и рецензиями можно будет том числе в оффлайн-режиме — для этого необходимо предварительно скачать карты Maps.Me.

По словам Лисовского, в будущем компания намерена предоставлять бесплатный доступ к системе рейтингов и оценок сторонним компаниям и сервисам. «Скорее всего, мы будем просить их просто делать ссылку на Maps.Me», — объяснил он.

По словам руководителя Maps.Me, запуск системы пользовательских оценок позволит, в том числе, нарастить долю возвратов к сервису, а также нарастить активную аудиторию сервиса.

Сейчас месячная активная аудитория Maps.Me составляет 11 млн пользователей. По словам Лисовского, за счет запуска только этой системы за год активная месячная аудитория может вырасти на 10−20%.