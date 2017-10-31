Ярошук рассказал, когда откроют двустороннее движение по ул. Дзержинского
Глава города намерен встретиться с руководством подрядной организации, выполняющей ремонт.
Глава города намерен встретиться с руководством подрядной организации, выполняющей ремонт.
Автомобильное движение в обоих направлениях по ул. Дзержинского откроют с 1 ноября. Об этом во время оперативного совещания в мэрии во вторник, 31 октября, сообщил глава города Александр Ярошук.
«Завтра мы откроем двустороннее движение. Не будем ждать погодные условия, чтобы нанести разметку», — заявил Ярошук.
По словам градоначальника, завершать ремонтные работы на магистрали будут в следующем месяце в несколько этапов. Это сделают, чтобы не мешать автомобилистам.
«После 2 ноября будем ловить погоду и перекрывать кусочками. Сейчас вода спадёт, и мы доделаем там все эти вопросы. Но немного облегчим автомобильную напряженность, которая сейчас существует на этих улицах»
Также глава города рассказал о планах встретиться с руководством подрядной организации, занимающейся ремонтом ул. Дзержинского.
«Подрядчика завтра на беседу вызовем, потому что он
Ремонт ул. Дзержинского выполняется в рамках проекта Минтранса «Безопасные и качественные дороги». По контракту её должны были отремонтировать до 24 сентября. Калининградцы регулярно высказывают замечания