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14:50 (мск), источник: Клопс.ru

Ярошук рассказал, когда откроют двустороннее движение по ул. Дзержинского

Глава города намерен встретиться с руководством подрядной организации, выполняющей ремонт.

Источник: Клопс.ru

Автомобильное движение в обоих направлениях по ул. Дзержинского откроют с 1 ноября. Об этом во время оперативного совещания в мэрии во вторник, 31 октября, сообщил глава города Александр Ярошук.

«Завтра мы откроем двустороннее движение. Не будем ждать погодные условия, чтобы нанести разметку», — заявил Ярошук.

По словам градоначальника, завершать ремонтные работы на магистрали будут в следующем месяце в несколько этапов. Это сделают, чтобы не мешать автомобилистам.

«После 2 ноября будем ловить погоду и перекрывать кусочками. Сейчас вода спадёт, и мы доделаем там все эти вопросы. Но немного облегчим автомобильную напряженность, которая сейчас существует на этих улицах»
Ярошук

Также глава города рассказал о планах встретиться с руководством подрядной организации, занимающейся ремонтом ул. Дзержинского.

«Подрядчика завтра на беседу вызовем, потому что он где-то пропал. Волшебный пендель ещё никто не отменял», — заключил Ярошук.

Ремонт ул. Дзержинского выполняется в рамках проекта Минтранса «Безопасные и качественные дороги». По контракту её должны были отремонтировать до 24 сентября. Калининградцы регулярно высказывают замечания из-за затянувшихся работ. Как ранее писал Клопс.Ru, власти Калининграда объяснили нежелание подрядчиков выходить на ремонт Дзержинского загруженностью в преддверии ЧМ-2018. В итоге на объекте работали несколько подрядчиков.

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