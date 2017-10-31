Началось раскружаливание стадиона «Самара Арена»

Источник: Volga News

Раскружаливание — важнейший этап строительства стадиона «Самара Арена». Это комплекс работ, обеспечивающий включение в работу смонтированных конструкций купола путем постепенного выключения из работы временных опор.

Дмитрий Азаров осмотрел площадку строительства и детально ознакомился с технической стороной процесса.

На подготовительном этапе на временные металлоконструкции, поддерживающие купол стадиона, были установлены домкраты с набором пластин до 40 см, объединенные в единую систему.

По словам заместителя генерального директора ПСО «Казань» Сергея Пономарева, все работы разбиты на 8 этапов. «Пластины постепенно вынимаются. Около каждого домкрата стоит человек. Все члены команды связаны друг с другом с помощью рации. За вчерашний день вынули по 2 пластины из-под каждой из 32 опор — конструкция купола опустилась примерно на 2 см. По завершению процесса расчетное опускание конструкции должно составить около 20 см», — отметил Сергей Пономарев.

После завершения этих работ начнется демонтаж временных опор. Поддерживающие опоры — это 60-метровые башни, общим весом свыше одной тысячи тонн. В первую очередь вынут угловые опоры. Они буду вывозиться из центра поля через технологический проем между трибунами.

Все работы проходят под контролем специалистов, осуществляющих строительный и технологический надзор, а также под геодезическим контролем положения металлоконструкций.

Напомним, что неповторимый купол стадиона «Самара Арена» состоит из 32 радиальных консолей. Конструкция признана уникальной, так как имеет вылет консольной части свыше 90 м. Каждая из консолей весит 277 т. Все консоли установлены на пирамидальные опоры высотой 21,4 м.

Всего на сборку металлоконструкций основного покрытия стадиона использовано 13 тыс. т металлопроката. При этом площадь кровли составляет более 76 тыс. кв. м, что сопоставимо с более чем десятью футбольными полями.

В монтаже металлоконструкций было задействовано свыше 30 кранов, том числе грузоподъемностью до 1250 т.