В Екатеринбург наведаются крупные бизнесмены из США
Пообщаются с местными властями и прогуляются по заводам.
Пообщаются с местными властями и прогуляются по заводам.
В середине ноября Екатеринбург посетит делегация предпринимателей США. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Соединенные Штаты Америки являются традиционным экономическим партнером региона и занимают одно из ведущих мест в списке
«В структуре прямых американских инвестиций в Свердловскую область, по данным Корпорации развития Среднего Урала, свыше 80% вложений приходится на обрабатывающие производства. Регион имеет уникальную сырьевую, производственную и технологическую инфраструктуру, богатые компетенции в образовании и научных исследованиях, машиностроении, металлургии, нефтегазовом секторе. Безусловно, зарубежные компании, в том числе и американские высоко оценивают наши ключевые преимущества и, руководствуясь здравым смыслом, продолжают деловой диалог», — подчеркнул он.
Стоит отметить, что ранее в рамках визита в США российской делегации во главе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым по поручению губернатора Евгения Куйвашева экономический и кадровый потенциал Среднего Урала был презентован на ежегодном собрании
Товарооборот Свердловской области с США за первое полугодие 2017 года составил 554 миллиона долларов. Штаты занимают 2 место в списке