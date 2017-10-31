«На стенах плесень, отклеиваются обои»: на Среднем Урале СКР проверит квартиры для переселенцев из ветхого жилья

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, сегодня в СМИ было опубликованы сведения о том, что переселенцам из ветхого и аварийного жилья в Первоуральске предоставлены квартиры в доме по улице Кирова, в котором имеются существенные недостатки: в частности, сообщалось, что в квартирах данного дома на стенах имеется плесень, отклеиваются обои и батареи не обеспечивают необходимого теплового режима.