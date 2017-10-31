«На стенах плесень, отклеиваются обои»: на Среднем Урале СКР проверит квартиры для переселенцев из ветхого жилья
Следственный комитет проверяет информацию о предоставлении некачественного жилья на Среднем Урале.
Следственный комитет проверяет информацию о предоставлении некачественного жилья на Среднем Урале.
Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, сегодня в СМИ было опубликованы сведения о том, что переселенцам из ветхого и аварийного жилья в Первоуральске предоставлены квартиры в доме по улице Кирова, в котором имеются существенные недостатки: в частности, сообщалось, что в квартирах данного дома на стенах имеется плесень, отклеиваются обои и батареи не обеспечивают необходимого теплового режима.
«В рамках проверочных мероприятий будет проведен комплекс необходимых мероприятий, направленных на дачу ситуации объективной правовой оценки. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.
Напомним, в июне этого года свердловская прокуратура подала в суд на застройщика домов для переселенцев из аварийного жилья. В том случае речь шла о поселке Кедровое вблизи Верхней Пышмы, где жителям предложили переехать в дома с плесенью.