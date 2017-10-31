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15:12 (мск), источник: Uralpress.ru

Власти Челябинска будут демонтировать незаконные парковки, не дожидаясь решения суда

Власти Челябинска будут демонтировать незаконные парковки, не дожидаясь решения суда. Такая же участь ждет нелегальные шлагбаумы.

Об этом стало известно сегодня, 31 октября, на заседании городской Думы Челябинска.

Депутаты внесли изменение в решение «Об утверждении Порядка демонтажа незаконно размещенных нестационарных объектов на территории Челябинска».

В связи с участившимися обращениями граждан, перечень объектов, подлежащих демонтажу без судебного решения, дополнился. Об этом сообщает пресс-служба Думы Челябинска.

Теперь администрация города сможет сносить в установленные сроки также и незаконные ограничители проездов и парковок — шлагбаумы, ворота, бетонные блоки, мешающие проезду транспорта спецслужб.

«Однако, если жители двора считают, что ограничитель проезда нужен, необходимо принять решение о межевании земли на Собрании собственников и взять землю под свой контроль. И уже на законных основаниях устанавливать шлагбаум. Мы постарались сделать эту процедуру для граждан максимально простой и комфортной — по решению городской Думы подобные участки не облагаются земельным налогом. Что же касается незаконных шлагбамов, то теперь их смогут убрать быстрее, без решения суда. Как из дворов, так и с незаконных парковок», — отметил Председатель городской Думы Станислав Мошаров.

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