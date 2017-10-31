Власти Челябинска будут демонтировать незаконные парковки, не дожидаясь решения суда

«Однако, если жители двора считают, что ограничитель проезда нужен, необходимо принять решение о межевании земли на Собрании собственников и взять землю под свой контроль. И уже на законных основаниях устанавливать шлагбаум. Мы постарались сделать эту процедуру для граждан максимально простой и комфортной — по решению городской Думы подобные участки не облагаются земельным налогом. Что же касается незаконных шлагбамов, то теперь их смогут убрать быстрее, без решения суда. Как из дворов, так и с незаконных парковок», — отметил Председатель городской Думы Станислав Мошаров.