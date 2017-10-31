Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом
Эксперт: почему в России любят покупать справки и дипломы
Ходорковский объяснил отказ от финансирования Собчак на выборах
«Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться»СМИ выяснили у экспертов, грозит ли россиянам генетическое оружие
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Карасев: Порошенко готовит войска к выводу из Донбасса
США ставят ультиматум Сербии: "Мы или РФ"
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Тигр загрыз собирателя шишек в Хабаровском крае
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
10Для кубинцев Wi-Fi означает семья
12Какой была Аляска, когда ее продавали
15:17 (мск), источник: Новости Перми

Жители Прикамья внесли 953 заявки на ремонт дорог в следующем году

Прием предложений в план ремонта на 2018 год завершится 3 ноября, проголосовать за объекты возможно до 8 ноября включительно.

По состоянию на 31 октября в сервис приема предложений в перечень дорожного строительства на 2018 год поступило 953 заявки от жителей Пермского края. Из них 790 объектов прошли премодерацию и опубликованы на сайте. За эти объекты уже могут проголосовать зарегистрированные пользователи сайта. География дорожных объектов, которые интересуют прикамцев, очень широкая и включает практически весь край.

На текущий момент в рейтинге объектов, предложенных для включения в план на 2018 год, больше всего голосов набрали дороги в Суксунском районе, деревнях Кондратово и Болдино Пермского района, а также ул. Встречная, Бродовское кольцо и дороги в микрорайоне Висим в городе Перми.

В голосовании объектов, предложенных Минтрансом, лидируют ремонт участков автомобильной дороги в д. Капидоны Пермского района, ул. Налимихинской от ул. Бузулукской до границы с Краснокамским районе и ул. Василия Васильева от ул. Героев Хасана до ул. Карпинского в городе Перми.

По активности жителей лидируют Пермь, Пермский, Добрянский, Краснокамский районы и город Лысьва.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Лысьве арестовали убийцу
Алексей Ситников объяснил уход из штаба Ксении Собчак
Что такое уголовный проступок, и будут ли за него судить в РФ
Кудрин: Россия недооценивает новые санкции США
Суд в Испании признал независимость Каталонии незаконной
В рассказе дрейфовавших в океане американок нашли нестыковки
Семья заплатила полтора миллиона рублей за тур на ЧМ-2018
В Киеве задержали сына главы МВД Украины
Спорт
Страх и ненависть к Лас-Вегасу. Шипачев отказал клубу НХЛ Долетающие инсайды о Вадиме Шипачеве вызывают искреннее восхищение. Человек идет перпендикулярно системе НХЛ
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь