Жители Прикамья внесли 953 заявки на ремонт дорог в следующем году

По состоянию на 31 октября в сервис приема предложений в перечень дорожного строительства на 2018 год поступило 953 заявки от жителей Пермского края. Из них 790 объектов прошли премодерацию и опубликованы на сайте. За эти объекты уже могут проголосовать зарегистрированные пользователи сайта. География дорожных объектов, которые интересуют прикамцев, очень широкая и включает практически весь край.



На текущий момент в рейтинге объектов, предложенных для включения в план на 2018 год, больше всего голосов набрали дороги в Суксунском районе, деревнях Кондратово и Болдино Пермского района, а также ул. Встречная, Бродовское кольцо и дороги в микрорайоне Висим в городе Перми.



В голосовании объектов, предложенных Минтрансом, лидируют ремонт участков автомобильной дороги в д. Капидоны Пермского района, ул. Налимихинской от ул. Бузулукской до границы с Краснокамским районе и ул. Василия Васильева от ул. Героев Хасана до ул. Карпинского в городе Перми.



По активности жителей лидируют Пермь, Пермский, Добрянский, Краснокамский районы и город Лысьва.