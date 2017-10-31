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14:57 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

10 управляющий компаний Волгограда не готовили дома к отопительному сезону

В Волгограде десять управляющих компаний неудовлетворительно подготовили многоквартирные дома к пуску тепла, отмечают в областном Госжилнадзоре, сообщает ВДТВ.

Выяснилось, что некоторые управляющие компании отнеслись халатно к своим обязанностям и не обеспечили поступление тепла в дома. По итогам проверок ГЖН, звонков на «горячую линию» инспекции Госжилнадзора, информации аварийно-диспетчерских служб признана неудовлетворительной работа по подготовке домов к отопительному периоду следующими УК: ООО «ЖЭК», ООО «ЖКХ Городищенское», ООО «Родничок», ООО «Возрождение ЖКХ Волгоградской области», ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района», ООО «Аварийно-ремонтная служба», ООО «ГУК», ООО «ЦКО-1», ООО «МДМ-КомСервис», ООО «ВЭК».

В числе отмечаемых недочетов в работе — отсутствие паспортов готовности, отставание от графика промывки и опрессовки систем отопления МКД, ненадлежащее состояние конструктивных элементов и инженерных коммуникаций многоквартирных домов.

В УК имеется задолженность за коммунальные ресурсы, у этих компаний возникает наибольшее количество аварий на внутридомовых сетях при пуске тепла, которые не устраняются в нормативные сроки.

Возбуждены административные дела в отношении нарушителей. Так, на ООО «ЖЭК» составлено более 20 административных дел, на ООО «Возрождение ЖКХ Волгоградской области» — 6, на ООО «Управление жилищным фондом Краснооктябрьского района» — более 10, на ООО «ЦКО-1» — 11.

Звонки граждан по вопросам теплоснабжения, связанным с пусконаладочными работами, с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 принимаются по телефону «горячей линии» инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области: 8 (8442) 35−21−98.

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