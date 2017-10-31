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15:10 (мск), источник: Sputnik.md

Цены вверх: на сколько подорожало топливо в Молдове

Плохая новость для молдавских водителей, или готовь карман шире: в республике опять подорожало топливо.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Цены на топливо в Молдове поползут вверх. В период с 1 по 14 ноября максимальные розничные цены на бензин и дизтопливо повысятся, свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ).

Согласно информации ведомства, бензина АИ-95-Premium обойдется покупателям на 16 банов больше и будет стоит 17 леев 13 банов за литр. Дизтопливо подорожает с 15 леев 18 банов до 15 леев 26 банов.

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Согласно действующей методологии расчета и применения цен на нефтепродукты, НАРЭ каждые 14 календарных дней, во вторник, устанавливает максимальные цены розничной продажи бензина, дизтоплива и сжиженного газа.

В тот же день каждый оператор рынка нефтепродуктов определяет, исходя из максимальных розничных цен, установленных НАРЭ, стоимость продажи в розницу этих нефтепродуктов, публикует их на своем веб-сайте и отображает на панно на автозаправочных станциях.

Повысить цены самостоятельно никто из профильных компаний не может. Нарушителей ждут жесткие санкции вплоть до отзыва лицензий.

Как меняются цены в Молдове?

Экономический эксперт Анатолий Игнат считает, что «в Молдове цены либо повышаются, либо стагнируют, третьего не дано».

«Все, что делает НАРЭ, воспринимаю, как игру на публику, рассчитанную на обывателя. Цены сначала удешевляют на несколько банов, а потом повышают на гораздо больше. Людям же кажется, что у нас цены стабилизируются и формируются на базе международных котировок», — сказал Игнат.

По его словам, «если рассматривать среднесрочный и долгосрочный срез, то виден стабильный рост цен».

«Сначала падение на пару банов, а потом рост на 50 банов — вот и вся математика», — заключил эксперт.

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