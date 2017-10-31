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16:44 (мск), источник: БЕЛТА

Новые тарифы на хранение транспорта на автостоянках утвержены в Минске с 1 ноября

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 1 ноября вводятся новые тарифы на хранение транспортных средств на автостоянках ГО «Гаражи, автостоянки и парковки», сообщили БЕЛТА в объединении.

Источник: БЕЛТА

Тариф на хранение мотоцикла без коляски, мотороллера, мопеда, скутера, снегохода в закрытом помещении на автостоянке № 23 устанавливается в размере Br20 в месяц для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Определены новые тарифы на услуги по сезонному хранению шин для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на автостоянках № 23 и № 89.

Также изменяется стоимость услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на открытых автостоянках, кроме машино-мест под навесами, эстакадами, мостами, на автостоянках № 17, 21, 29, 106, 107. Отменяется дифференцированный тариф выходного дня (воскресенье) за хранение транспортных средств физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на паркинге по пр. Независимости, 3−1.

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