Новые тарифы на хранение транспорта на автостоянках утвержены в Минске с 1 ноября

Тариф на хранение мотоцикла без коляски, мотороллера, мопеда, скутера, снегохода в закрытом помещении на автостоянке № 23 устанавливается в размере Br20 в месяц для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Определены новые тарифы на услуги по сезонному хранению шин для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на автостоянках № 23 и № 89.
Также изменяется стоимость услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на открытых автостоянках, кроме машино-мест под навесами, эстакадами, мостами, на автостоянках № 17, 21, 29, 106, 107. Отменяется дифференцированный тариф выходного дня (воскресенье) за хранение транспортных средств физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на паркинге по пр. Независимости, 3−1.