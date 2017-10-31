Новые тарифы на хранение транспорта на автостоянках утвержены в Минске с 1 ноября

Тариф на хранение мотоцикла без коляски, мотороллера, мопеда, скутера, снегохода в закрытом помещении на автостоянке № 23 устанавливается в размере Br20 в месяц для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Определены новые тарифы на услуги по сезонному хранению шин для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на автостоянках № 23 и № 89.